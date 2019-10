Engelsen bereiden zich voor op racisme: ‘We kennen het te volgen protocol’

Het Engelse nationale elftal zal de komende EK-kwalificatieduels collectief van het veld stappen als een van de spelers racistisch bejegend wordt vanaf de tribune. Dat hebben the Three Lions afgesproken in een door bondscoach Gareth Southgate belegde meeting met alle spelers. Engeland gaat vrijdag en maandag op bezoek bij respectievelijk Tsjechië en Bulgarije.

Southgate heeft zijn spelers uitgelegd wat het te volgen UEFA-protocol inhoudt. Als een speler iets racistisch vanaf de tribune hoort, dient hij zijn aanvoerder in te lichten, die vervolgens gaat spreken met de scheidsrechter. De wedstrijd wordt stilgelegd en de stadionspeaker geeft het publiek een eerste waarschuwing. Bij een tweede incident, gehoord door de arbiter of aan hem gemeld, gaan beide ploegen van het veld.

De stadionspeaker meldt de fans dan dat de wedstrijd zal worden gestaakt indien het niet stopt. In de catacombe van het stadion overlegt de scheidsrechter vervolgens met zijn team en met beide elftallen of het duel nog wordt hervat, of definitief moet worden gestaakt. Volgt na de eventuele beslissing tot doorspelen een derde incident, dan wordt de wedstrijd hoe dan ook definitief stilgelegd.

Chelsea-verdediger Fikayo Tomori, die deze week zijn debuut voor Engeland kan maken, bevestigt de vergadering van bondscoach Southgate. "Gewoon zodat we weten wat we moeten doen, mocht er onverhoopt iets gebeuren", zegt de mandekker. "Daar moeten we op voorbereid zijn, omdat we weten dat je soms naar landen moet waar dat soort dingen helaas kunnen gebeuren. We zijn er gewoon om een wedstrijd te spelen en wat er ook op de tribune gebeurt, we laten de autoriteiten dat afhandelen."

De belangrijkste aanleiding voor het overleg van Engeland was de EK-kwalificatiewedstrijd die de Britten in maart speelden in Montenegro (1-5 winst), waarbij donkere spelers te maken kregen met racisme. Montenegro werd daarvoor bestraft met een boete van 20.000 euro en een wedstrijd zonder publiek. Bulgarije ontvangt Engeland maandag in een stadion met 5.000 lege stoelen, vanwege racistisch gedrag van supporters in de duels tegen Kosovo en Tsjechië in juni.