Arsenal-speler voelt zich kop van jut: ‘Krijg zelfs de schuld als ik niet speel’

Shkodran Mustafi is het zat om nog langer zondebok te zijn bij Arsenal. De centrumverdediger kreeg vorig seizoen een stortvloed aan kritiek na meerdere fouten die the Gunners tegentreffers kostten. Mustafi erkent dat hij slechte wedstrijden heeft gespeeld, maar vindt de kritiek op zijn persoon 'overdreven en irrationeel'.

Arsenal kocht Mustafi in 2016 voor 41 miljoen euro van Valencia. "In mijn eerste twee jaar hier ging het heel goed. Ik vind dat ik toen goed presteerde", aldus Mustafi tegenover Der Spiegel. Volgens de mandekker begonnen de problemen bij de uitwedstrijd tegen Liverpool in december 2018 (5-1 verlies). "Ik kwam net terug van een blessure en had nog niet met de groep getraind, maar de trainer wilde dat ik zou spelen. Bij rust stonden we 4-1 achter. Ik speelde niet goed en had mezelf weer geblesseerd."

Mustafi voelde zich vanaf dat moment de kop van jut. "Daarna kreeg ik heel veel negatieve berichten van Arsenal-fans via Instagram en Twitter en in de media werd ik afgemaakt. Ik ben zelfkritisch genoeg om te weten dat ik fouten heb gemaakt. Ik kan ook omgaan met kritiek, maar het werd irrationeel en liep volledig uit de hand. Ik ben een doelwit geworden. Op een bepaald moment kreeg ik zelfs de schuld van een nederlaag in een wedstrijd waar ik niet eens speelde."

Voormalig Arsenal-middenvelder Emmanuel Petit noemde Mustafi zelfs 'de koning van de blunders'. "Dat irriteerde me heel erg", reageert Mustafi. "Kritiek van fans of de media is één ding, maar het wordt een ander verhaal als een oud-speler die weet hoe zwaar het kan zijn op het veld zoiets zegt. Vroeger zou zoiets in de krant hebben gestaan en daarna zou iedereen het vergeten, maar door het internet zal dit me de rest van mijn carrière achtervolgen. Oud-spelers zoals Petit zouden geen naam voor zichzelf moeten maken door neerbuigende opmerkingen te maken over spelers van nu."

Mustafi is onder manager Unai Emery uit de gratie geraakt. In de competitie zat de Duitser dit seizoen nog geen enkele keer bij de wedstrijdselectie, hoewel hij wel twee Europa League-duels en een League Cup-wedstrijd speelde. "Ik sta open voor een vertrek, ook voor de Bundesliga." In de zomer kwam een transfer niet van de grond. "Er waren opties, maar het was voor mij uiterst belangrijk om een goede stap te maken, anders zou mijn situatie niet verbeteren. Dus bleef ik."