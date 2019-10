Dringend advies voor Harry Kane: ‘Wacht tot hij vertrekt bij Manchester City’

Tottenham Hotspur heeft een betrekkelijk tegenvallende week achter de rug. The Spurs gingen zaterdagmiddag met 3-0 onderuit op bezoek bij Brighton & Hove Albion, in navolging van de 2-7 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. Glen Johnson is van mening dat Harry Kane moet vertrekken bij Tottenham Hotspur om prijzen te veroveren in zijn carrière.

“Als ik in Harry’s schoenen stond, zou ik er over nadenken om ergens anders te gaan spelen. Hij heeft elders de kans om met betere spelers te spelen en prijzen aan zijn palmares toe te voegen. Binnen een aantal jaar zou zijn doelpuntenproductie bij Tottenham kunnen opdrogen en dan komt er een einde aan de samenwerking. In het voetbal bestaat geen loyaliteit en Kane moet voornamelijk aan zichzelf denken”, geeft Johnson te kennen in gesprek met Betdaq.

Pochettino maakt zich geen zorgen: 'Maar het is uiteindelijk niet aan mij'

De 26-jarige Kane werd opgeleid door Tottenham en kwam in de voorbije jaren tot 171 doelpunten in 263 officiële wedstrijden. “Ik denk niet dat Kane geschikt is voor de Spaanse manier van spelen. Dus misschien moet hij wachten tot Sergio Agüero vertrekt bij Manchester City, zodat hij daar kan spelen. In mijn ogen is een dergelijke overstap niet uitgesloten. Als ik Harry was, zou ik in ieder geval in het belang van mijn carrière vertrekken”, concludeert de oud-verdediger van onder meer Chelsea, West Ham United en Liverpool.

Het contract van Kane bij Tottenham loopt voorlopig nog tot medio 2024. De 41-voudig Engels international was dit seizoen tot dusver goed voor zeven doelpunten in tien officiële wedstrijden. Na acht competitiewedstrijden is Tottenham voorlopig de nummer negen van de Premier League, met elf punten. The Spurs werden onlangs ook al geëlimineerd in de EFL Cup door het in de League Two uitkomende Colchester United na het nemen van strafschoppen.