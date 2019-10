Zoet met teleurstellende boodschap naar Koeman: ‘Jammer voor hem, natuurlijk’

Jeroen Zoet zal zijn rentree bij PSV moeten uitstellen tot na de interlandperiode. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met VVV-Venlo van zondag maakt Mark van Bommel duidelijk dat de doelman niet kan meedoen. Zoet viel donderdagavond geblesseerd uit in de warming-up voor het duel met Rosenborg BK (1-4 zege) en werd door zijn blessure ook niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal.

Tegen Rosenborg werd Zoet vervangen door Robbin Ruiter. "Jeroen Zoet kan zondag in ieder geval niet keepen", wordt Van Bommel een dag na de wedstrijd geciteerd door Voetbal International. "Hij heeft bondscoach Ronald Koeman laten weten dat het niet verstandig is om zich in Zeist te melden. Jammer voor Jeroen, natuurlijk. Iedere speler wil graag naar zijn nationale ploeg, maar als je niet fit bent, ben je niet fit." Het is nog niet bekend of Jorrit Hendrix op tijd fit is; de middenvelder werd in Noorwegen achttien minuten voor tijd naar de kant gehaald met klachten.

"Jorrit moest zich tegen Rosenborg laten vervangen. Of hij er zondag bij is, bepalen we morgen naar aanleiding van de laatste training", aldus Van Bommel. "Ik heb een brede selectie tot mijn beschikking en dat is prettig. We spelen een flinke hoeveelheid wedstrijden in een kort tijdsbestek." PSV is na acht wedstrijden nog ongeslagen in de Eredivisie en deelt de koppositie met Ajax. VVV staat op de twaalfde plek en doet het volgens Van Bommel verdienstelijk.

"Bij VVV is in de zomer aardig wat gewijzigd. Zowel op als buiten het veld. Er is een nieuwe trainer met andere ideeën en ze hebben wat spelers moeten vervangen", doelt hij op het vertrek van huurlingen als Jay-Roy Grot en Lars Unnerstall, die terugkeerde naar PSV, maar ook op het afscheid van bijvoorbeeld Peniel Mlapa. "Het lijkt erop dat ze de mutaties goed hebben doorstaan, want op bijna een kwart van de competitie staan ze in de middenmoot. Dat wil zeggen dat ze opnieuw over bepaalde kwaliteiten beschikken."