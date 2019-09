FC Emmen wint ruim en brengt ADO dieper in de problemen

FC Emmen heeft het gelijkspel tegen Feyenoord (3-3) van vorige week zondag een goed vervolg gegeven tegen ADO Den Haag. De ploeg van trainer Dick Lukkien was vrijdagavond met 3-0 te sterk voor de bezoekers uit Den Haag. Door de overwinning komt Emmen op zeven punten en gaat het ADO voorbij op de ranglijst. De Hagenaren staan na acht wedstrijden op een teleurstellende zestiende plaats en houden voorlopig Fortuna Sittard en RKC Waalwijk onder zich.

Waar Emmen tegen Feyenoord al vroeg tegen een achterstand aankeek, kwam de thuisploeg nu al relatief snel op voorsprong. Na een kwartier spelen was het John Goossens die de bal in zijn eigen doel werkte. Een voorzet vanaf de linkerflank leek ongevaarlijk, maar Goossens kwam met een sliding inglijden en schoof de bal achter doelman Luuk Koopmans. Emmen zat op rozen, maar kreeg vervolgens een flinke tegenvaller te verwerken. Nick Bakker kon door een blessure niet verder, terwijl zijn Duitse ploeggenoot Jan-Niklas Beste na rust geblesseerd raakte en per brancard van het veld moest.

ADO zocht in de tweede helft naar de gelijkmaker en gaf daarbij veel ruimte weg. Daar profiteerde Emmen optimaal van. Luciano Slagveer ging er met nog twintig minuten op de klok vandoor op de rechterflank. Zijn scherpe voorzet werd bij de eerste paal door de instormende Mike de Leeuw tegen de touwen gewerkt. Vijf minuten later was de wedstrijd definitief gespeeld toen Slagveer zelf voor de 3-0 zorgde.

Een uittrap van doelman Dennis Telgenkamp werd verkeerd ingeschat door de achterhoede van ADO. Slagveer pikte de bal op, drong het strafschopgebied in en scoorde in de verre hoek. Met nog een kwartier te gaan voerde trainer Alfons Groenendijk nog een aantal aanvallende wissels door, maar ook met vers bloed binnen de lijnen wist het Telgenkamp niet te passeren. Het betekent de tweede overwinning van het seizoen voor Emmen, dat de degradatiezone voorlopig achter zich laat.