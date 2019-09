FIFA 20: de beste jonge keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers

Voetbalzone werpt een blik op de potentie van 's werelds grootste talenten in FIFA 20. Career Mode heeft een upgrade gekregen in de nieuwe versie van de game van EA Sports.

In onderstaand overzicht staan de beste jonge spelers in FIFA 20. Spelers van twintig jaar en jonger met de hoogste potentiële rating zijn hierin meegenomen. De tabellen zijn verdeeld per positie en gerangschikt op basis van potentie en de huidige rating.

Sommige spelers kunnen op meerdere posities uit de voeten. Bij hen staat de favoriete positie aangegeven, maar ook de posities waar zij ook uit de voeten kunnen. Chelsea’s Ethan Ampadu, momenteel verhuurd aan RB Leipzig, staat tussen de verdedigers, maar kan ook als controlerende middenvelder spelen.

Alle spelers met een hoge potentiële rating is meegenomen in onderstaand overzicht, inclusief spelers die minder bekend zijn bij het grote publiek. Jonge spelers hebben veel speeltijd nodig om zich te ontwikkelen en hun potentiële rating te halen. Wisselspelers zullen geen progressie boeken als zij niet spelen.

PO = Positie(s)

HR = Huidige Rating

PR = Potentiële Rating

*De gekoppelde clubs zijn de clubs waar de spelers starten in FIFA 20 Career Mode. De getoonde leeftijden zijn de leeftijden die spelers hebben bij de start van Career Mode.

FIFA 20: de beste jonge keepers

SPELER LEEFTIJD CLUB PO HR PR G. Donnarumma 20 AC Milan GK 85 92 A. Lafont 20 Fiorentina GK 79 88 A. Lunin 20 Real Madrid GK 76 88 Diogo Costa 19 FC Porto GK 70 86 A. Plizzari 19 AC Milan GK 66 84 G. Bazunu 17 Manchester City GK 59 84 M. Vandevoort 17 Racing Genk GK 63 83 Luis Maximiano 20 Sporting Portugal GK 70 82 A. Muric 20 Manchester City GK 67 82 C. Früchtl 19 Bayern München GK 65 82 G. Couke 20 Racing Genk GK 65 82 C. Olses 18 Racing Club GK 62 82 M. Roffo 19 Boca Juniors GK 62 82 M. Svilar 19 Benfica GK 68 81 K. Scherpen 19 Ajax GK 67 81 I. Meslier 19 Lorient GK 66 81 M. Carnesecchi 19 Atalanta GK 65 81 Iñaki Peña 20 Barcelona GK 64 81 K. Grabara 20 Liverpool GK 64 81 L. Plogmann 19 Werder Bremen GK 63 81 J. Markovic 17 Slavia Praag GK 67 80 J. Schendelaar 18 AZ GK 65 80 L. Ureta 20 O'Higgins GK 63 80 N. Shinton 18 Club Brugge GK 62 80 J. Pourtau 19 Estudiantes GK 62 80 S. Bajic 17 Saint-Étienne GK 60 80 L. Chevalier 17 Lille OSC GK 58 80

Gianluigi Donnarumma begint in FIFA 20 als een uitstekende keeper, maar hij kan zich in de komende jaren ontwikkelen tot een van de beste keepers ter wereld. Met zijn potentiële rating van 92 kan hij de beste keeper ter wereld voorbij. Jan Oblak is de beste keeper in FIFA 20 en de rating van de Sloveense sluitpost van Atlético Madrid is bepaald op 92.

Ajax-talent Kjell Scherpen is het grootste Nederlandse talent in FIFA 20. De ex-doelman van FC Emmen heeft momenteel een rating van 67, maar met een potentie van 81 kan hij uitgroeien tot een betrouwbare doelman op hoog niveau.

FIFA 20: de beste jonge verdedigers

SPELER LEEFTIJD CLUB PO HR PR M. De Ligt 19 Juventus CB 85 93 T. Alexander-Arnold 20 Liverpool RB 83 89 I. Konaté 20 RB Leipzig CB 79 88 D. Upamecano 20 RB Leipzig CB 77 88 W. Saliba 18 Arsenal CB 71 88 Eduardo Quaresma 17 Sporting Portugal CB 64 88 Z. Vanheusden 19 Standard Luik CB 73 87 Tomas Esteves 17 FC Porto RB 65 87 D. Zagadou 20 Borussia Dortmund CB, LB 79 86 A. Hakimi 20 Real Madrid LB, RB 79 86 J. Koundé 20 Sevilla CB 76 86 E. N'Dicka 19 Eintracht Frankfurt CB 76 86 B. Kamara 19 Marseille CB 75 86 R. James 19 Chelsea RB, CDM 73 86 J. Todibo 19 Barcelona CB, CDM 71 86 E. Ampadu 18 Chelsea CB, CDM 67 86 N. Armini 18 Lazio CB 66 86 Diogo Dalot 20 Manchester United RB, LB, RM 75 85 P. Retsos 20 Bayer Leverkusen CB, RB, LB 75 85 O Kabak 19 Schalke 04 CB 74 85 M. Aarons 19 Norwich City RB 72 85 Nuno Tavares 19 Benfica LB, RB 70 85 N. Cozza 20 Montpellier CB, LWB 69 85 Montero 20 Atlético Madrid CB 68 85 H. El Kababri 19 Anderlecht RB 65 85 A. Zagre 17 PSG LB, CM 82 85 K. Hoever 17 Liverpool RB, CB 62 85 M. Sarr 20 OGC Nice CB, LB 76 84 T. Tomiyasu 20 Bologna CB, CDM 73 84 A. Bastoni 20 Internazionale CB 72 84 D. Maresic 19 Sturm Graz CB 72 84 N. Pérez 19 Atlético Madrid CB 70 84 J. Bogle 18 Derby County RB 69 84 L. Kelly 20 Bournemouth LB, CB 68 84 S. Van der Berg 17 Liverpool CB 66 84 J. Vagnoman 18 Hamburger SV LB, LM, RB 65 84 O. Solet 19 Olympique Lyon CB 65 84 Diogo Leite 20 FC Porto CB 72 83 C. Dagba 20 PSG RB, RWB 72 83 K. Ruegg 20 FC Zürich RB, CDM 72 83 Emerson 20 Real Betis RB 71 83 Ruben Vinagre 20 Wolverhampton LWB 70 83 Diogo Queiros 20 FC Porto CB 68 83 M Salisu 20 Real Valladolid CB 68 83 L. Mbe Soh 18 PSG CB 67 83 B. Badiashile 18 AS Monaco CB 67 83 L. Itter 20 SC Freiburg LB 67 83 J. Beyer 19 Borussia M'gladbach RB, CB 67 83 Eric Garcia 18 Manchester City CB 66 83 C. Cuesta 20 Racing Genk CB 66 83 I. Diveev 19 CSKA Moskou CB 66 83 Apa 19 Real Valladolid RB, RM 66 83 Nuno Mendes 17 Sporting Portugal LB 94 83

Juventus-aankoop Matthijs de Ligt is de meest talentvolle verdediger in FIFA 20. De kans is klein dat hij te koop wordt aangeboden door la Vecchia Signora in Career Mode. RB Leipzig-verdedigers Ibrahima Konaté en Dayot Upamecano zijn eerder kandidaten om van club te wisselen, terwijl Dan-Axel Zagadou’s veelzijdighed hem een interessant doelwit maakt.

FIFA 20: de beste jonge middenvelders

SPELER LEEFTIJD CLUB PO HR PR K. Havertz 20 Bayer Leverkusen CAM, RM 84 92 J. Sancho 19 Borussia Dortmund RM, LM 84 92 T. Almada 18 Vélez Sarsfield CAM, LW, ST 72 92 P. Foden 19 Manchester City CAM, CM 76 90 S. Tonali 19 Brescia CDM, CM 75 89 A. Mac Allister 20 Brighton CAM, CM 75 89 Kangin Lee 18 Valencia CAM, LM, RM 76 88 A. Maier 20 Hertha BSC CM, CDM 76 88 N. Zaniolo 19 AS Roma CAM, CM, RW 74 88 T. Kubo 18 Real Madrid RM, CF, CAM 70 88 E. Palacios 20 River Plate CM, RM, CAM 77 87 D. Rice 20 West Ham United CDM, CB, CM 77 87 Ferran Torres 19 Valencia RM 75 87 A. Davies 18 Bayern München LM, RM 72 87 Y. Verschaeren 17 Anderlecht CAM, RM, LM 72 87 Riqui Puig 19 Barcelona CM 71 87 A. Hlozek 16 Sparta Praag LM, ST, RM 70 87 A. Urzi 19 Banfield LM 69 87 C. Pulisic 20 Chelsea RM, LM 79 86 F. Valverde 20 Real Madrid CM, LM, CDM 77 86 T. Adams 20 RB Leipzig CDM, RWB 76 86 W. McKennie 20 Schalke 04 CM, CB, CAM 76 86 M. Guendouzi 20 Arsenal CM, CDM 75 86 R. Sessegnon 19 Tottenham LM, LW, LB 75 86 Florentino 19 Benfica CDM, CM 75 86 G. Chakvetadze 19 Gent LM, CAM 74 86 M. Mount 20 Chelsea CAM, CM 74 86 Paulinho 18 Bayer Leverkusen RM 71 86 D. Szoboszlai 18 Red Bull Salzburg CAM, RM, CM 71 86 G. Maroni 20 Sampdoria CAM, LW, ST 71 86 H. Traorè 19 CAM, CM CAM, CM 70 86 C. Ferreira 19 River Plate CM, CAM 70 86 M. Gibbs-White 19 Arsenal CM, CAM 70 86 A. Gomes 18 Manchester United CAM, CM, LW 68 86 P. Pomykal 19 Dallas CAM, CM, RM 68 86 J. Sands 18 New York City FC CDM, CB 66 86 Gelson Fernandes 20 Benfica CM 76 85 S. Chukwueze 20 Villarreal RM, CF, RW 76 85 K. Diatta 20 Club Brugge LM, RM, ST 75 85 J. Larsen 20 Borussia Dortmund LM 75 85 I. Hagi 20 Racing Genk CAM, LW, RW 74 85 H. Wolf 20 RB Leipzig CAM 74 85 M. Diaby 19 Bayer Leverkusen LM 74 85 D. McNeil 19 Burnley LM 73 85 M. Shaparenko 20 Dynamo Kiev CM, CDM, CAM 73 85 Jota 20 Benfica LM, RM, CF 72 85 Tete 19 Shakhtar Donetsk LM, CAM 72 85 D. Lainez 19 Real Betis RM, LM, CAM 72 85 A. Palaversa 19 Manchester City CM, CDM, CAM 71 85 Fernando 20 Shakhtar Donetsk LM 71 85 Miguel Luis 20 Sporting Porgugal CM 70 85 B Soumare 20 Lille OSC CM, CDM 70 85 R. Vargas 20 FC Augsburg RM, LM 70 85 A. Almendra 19 Boca Juniors CM, CDM 69 85 Sergio Gómez 18 Borussia Dortmund CAM, CM, LM 68 85 M. Pellegrini 19 Estudiantes LM, CM, RW 68 85 Daniel Braganca 20 Sporting Portugal CM 68 85 R. Gravenberch 17 Ajax CM, CDM 67 85 M. Caqueret 19 Olympique Lyon CM, CDM 67 85 M. Ihatteren 17 PSV CAM 67 85 Y. Adli 18 Girondins Bordeaux CM, CAM 66 85 R. Matondo 18 Schalke 04 RM, LM 65 85 Marcos Antonio 19 Shakhtar Donetsk CM 65 85 L. Agoumé 17 Internazionale CM 63 85 A. Perea 18 Atlético Nacional CDM, CM 62 85

FIFA 20: de beste jonge aanvallers

SPELER LEEFTIJD CLUB PO HR PR K. Mbappé 20 PSG ST, RW 89 95 João Félix 19 Atlético Madrid CF, ST 80 93 Vinícius Jr. 18 Real Madrid LW 79 92 Rodrygo 18 Real Madrid LW, RW, ST 76 89 C. Hudson-Odoi 18 Chelsea RW, LW 73 89 Moise Kean 18 Everton ST 76 89 P. De la Vega 18 Lanus RW 70 88 J. David 19 Gent CF, ST, CAM 73 87 M. Greenwood 17 Manchester United CF, RW, ST 67 87 Rafael Leão 20 Lille OSC ST 75 86 J. Kluivert 20 AS Roma LW, RW 75 86 Brahim 19 Real Madrid LW, RW 73 86 A. Pinamonti 20 Internazionale ST 71 86 G. Plata 18 Sporting Portugal LW, RW 70 86 J. Hurtado 19 Boca Juniors ST 70 86 E. Haland 18 Red Bull Salzburg ST 69 86 J. Carranza 19 Banfield ST 68 86 A. Gouiri 19 Olympique Lyon ST 68 86 P. Pellegri 18 AS Monaco ST 67 86 B. Saka 17 Arsenal LW, RW 66 86 J. Doku 17 Anderlecht RW 66 86 M. Ödegaard 20 Real Madrid RW, CAM 78 85 C. Stengs 20 AZ RW 74 85 M. Cunha 20 RB Leipzig ST, CAM 74 85 R. Nelson 19 Arsenal RW, LW 72 85 T. Weah 19 Lille OSC ST, LM 69 85 M. Barrow 20 Atalanta ST 69 85 A. Kutucu 19 Schalke 04 ST, CF, RW 68 85 M. Boadu 18 AZ ST 67 85 J. Arp 19 Bayern München ST, LM 67 85 J. Álvarez 19 River Plate ST 67 85 A. Marin 18 Dinamo Zagreb LW, RW, CAM 66 85 R. Brewster 19 Liverpool ST 65 85 Fabio Silva 16 FC Porto ST 65 85 E. Smith Rowe 18 Arsenal LW, RW, CAM 65 85 R. Piccoli 18 Atalanta ST 64 85 T. Parrott 17 Tottenham ST 64 85 Mollejo 18 Atlético Madrid RW 64 85 F. Amuzu 19 Anderlecht LW 70 84 Abel Ruiz 19 Barcelona ST, LW 68 84 J. Sargent 18 Werder Bremen ST 67 84 E. Nketiah 20 Arsenal ST 67 84 D. Jastrzembski 19 Hertha BSC LW, LM, CAM 66 84 W. Guebbels 17 AS Monaco ST 64 84 A. Idah 18 Norwich City ST 63 84