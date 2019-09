Napoli krijgt na missen van enorme kansen door Mertens en co deksel op neus

Napoli is woensdagavond de aansluiting met de kop van de Serie A kwijtgeraakt. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij tegen Cagliari, maar liet diverse enorme kansen onbenut en kreeg vlak voor tijd het deksel op de neus door een kopbal van invaller Lucas Castro: 0-1.

Napoli begon aan de wedstrijd met een aanvalskoppel bestaande uit voormalig PSV'ers Dries Mertens en Hirving Lozano. Dat betekende dat ex-Ajacieden Arek Milik en Amin Younes genoegen moesten nemen met een plek op de reservebank. Napoli zocht vanaf het begin de aanval, maar had moeite om grote kansen te creëren. Lorenzo Insigne leek na een klein half uur te scoren, maar werd teruggefloten wegens buitenspel.

Na rust maakte Napoli meer aanspraak op de openingstreffer. Giovanni Di Lorenzo had de 1-0 moeten maken, maar kopte van dichtbij net naast. Ook Kalidou Koulibaly was dichtbij met een kopbal, maar zag die gekeerd worden door doelman Robin Olsen. Vervolgens was Mertens twee keer gevaarlijk: de Belgische aanvaller mikte na een voorzet van Callejón net naast en raakte na een fraaie dribbel, waarbij hij twee verdedigers passeerde, de linkerpaal.

Ancelotti wilde koste wat kost de winnende treffer forceren en bracht met Milik en Fernando Llorente twee breekijzers in het veld. Laatstgenoemde kreeg twee enorme mogelijkheden, maar zag zijn kopballen tot tweemaal toe rakelings naast vliegen. In de absolute slotfase sloeg Cagliari aan de andere kant toe: Een voorzet van Nahitan Nández belandde op het hoofd van Lucas Castro: 0-1. Tot overmaat van ramp werd Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly ook nog met rood van het veld gestuurd vanwege buitensporig klagen bij de scheidsrechter.