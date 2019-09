Ernesto Valverde onder druk: ‘De meest gepasseerde defensie? Dat wist ik niet’

Ernesto Valverde staat meer dan ooit onder druk bij Barcelona. Na de 2-0 nederlaag in en tegen Granada beleven de Catalanen de slechtste seizoensstart na vijf speeldagen sinds 1994/95 onder wijlen Johan Cruijff (zeven punten) en heeft men net als in 1998/99, onder Louis van Gaal, niet één van de eerste vier officiële uitduels gewonnen. Barcelona is op dit moment zelfs de meest gepasseerde club in LaLiga: negen tegendoelpunten na vijf speeldagen, net als Real Betis.

“De meest gepasseerde defensie? Dat wist ik niet”, erkende Valverde na afloop van het duel in Los Carmenes. “Dat staat haaks op onze prestaties van de afgelopen seizoenen. De tegenstanders komen dichter bij ons strafschopgebied, terwijl we ook nog eens niet goed spelen in uitduels.” De vroege tegengoal, na iets meer dan een uur spelen, was in de optiek van de coach niet leidend in de nederlaag. “We presteren slechts buitenshuis. We probeerden na rust het doel van Granada op te zoeken, maar na de 2-0 was het nog moeilijker", analyseerde hij het wedstrijdverloop.

“We spelen geen goede wedstrijden buiten ons stadion en Granada rondde de eerste kans meteen af. Maar dat is geen excuus. We speelden niet goed. We domineren, maar dat vertaalt zich niet in goals. We moeten daadkrachtiger zijn op de laatste meters. Frenkie de Jong en Sergi Roberto kwamen goed onder de druk vandaan, maar we waren voorin niet scherp genoeg. Dat zal beter moeten.” Valverde voelt de verantwoordelijkheid voor de tweede nederlaag in het nog prille begin van het seizoen. “Je neemt altijd de verantwoordelijkheid op je. De spelers zijn de acteurs en zij winnen of verliezen.”

“Maar ik voel me verantwoordelijk voor datgene wat hier is gebeurd”, benadrukte de coach van de Catalanen. “Je kan winnen of verliezen, maar als je verliest moet je op zijn minst verdienen om te winnen. En vandaag (zaterdag, red.) verdienden we het niet om te winnen. Granada heeft verdiend gewonnen. Ze hebben het ons lastig gemaakt en ons pijn gedaan op belangrijke momenten.”

Barcelona sluit de maand af met wedstrijden tegen Villarreal (thuis) en Getafe (uit). Afhankelijk van de wedstrijden van Real Sociedad en Deportivo Alavés kunnen de Catalanen na zondag zelfs naar de negende plaats in LaLiga zakken.