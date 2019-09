Süper Lig: Fenerbahçe weet eindelijk weer hoe winnen voelt

Fenerbahçe heeft zaterdag in de Süper Lig drie belangrijke punten gepakt. Na de misstappen tegen Trabzonspor (1-1) en Alanyaspor (3-1) was het team van Ersun Yanal met 2-1 te sterk voor Ankaragücü. Door de overwinning overnacht Fenerbahçe op de tweede plaats, met tien punten uit vijf duels. Alanyaspor staat op twaalf punten uit vier duels en speelt zondag uit bij Gençlerbirligi.

De start van Fenerbahçe was niet goed. Na een kwartier spelen werd balverlies op eigen helft meteen afgestraft. Dever Orgill werd op snelheid in stelling gebracht en verschalkte Aytan Bayindir met een diagonaal schot: 0-1. Nog voor rust profiteerde Mathias ‘Zanka’ Jörgensen van dichtbij van een flater van Korkan Celikay na een corner: 1-1. Ruim een kwartier voor tijd tekende Vedat Muriqi voor de 2-1, al had Max Kruse een groot aandeel met het voorbereidende werk. Ferdi Kadioglu kwam niet van de bank af.