Derby County en Phillip Cocu ontsnappen in extremis op Elland Road

Derby County heeft zaterdag ternauwernood een nederlaag kunnen afwenden. Het team van manager Phillip Cocu pakte in extremis een punt op bezoek bij lijstaanvoerder Leeds United: 1-1. Derby kwam op Elland Road op achterstand door een eigen doelpunt van Max Lowe, die het leer van dichtbij achter Kelle Roos werkte en daarmee de ruststand bepaalde.

In de tweede helft ontsnapte Derby County toen Mateusz Klich de bal vanaf elf meter naast schoot. In de extra tijd pakten the Rams toch een punt. Na goed voorbereidend werk van Jamie Paterson rolde Chris Martin de bal voorbij Kiko Casilla: 1-1. Derby heeft nu acht punten uit evenveel speeldagen en speelt volgende week thuis tegen Birmingham City. Het team van Cocu won in competitieverband alleen op de eerste speeldag van Huddersfield Town en speelde daarna vijf van de overige zeven duels gelijk.