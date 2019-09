Sterke tweede helft maakt einde aan negatieve reeks van Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond de eerste uitzege in regulier competitieverband sinds 29 maart geboekt. Het team van Jack de Gier zegevierde op bezoek bij TOP Oss met 1-2 na vier uitnederlagen op rij. Door de overwinning neemt de Deventer ploeg nu een zesde stek in de Keuken Kampioen Divisie in, met tien punten uit zes duels.

Het was TOP Oss dat in de eerste helft domineerde en de beste kansen kreeg. Na dik twintig minuten was het raak. Hobie Verhulst ging opzichtig in de fout door zich in de lucht te laten aftroeven door Lars Hutten. De doelman tastte volledig mis en de bal ging via zijn rug in het doel: 1-0.

GA Eagles kwam echter als herboren uit de kleedkamers, mede dankzij de inspiratie van invaller Maecky Fred Ngombo. Richard van der Venne tekende na een uur spelen voor zowel de gelijkmaker als de voorsprong voor de bezoekers en zette daarmee de wedstrijd volledig op zijn kop: 1-1 en 1-2.

Een hard gelag voor TOP, dat in de tweede helft tweemaal de paal raakte. Giovanni Buttner trof tegen zijn oude club met een fraai schot de binnenkant van de paal, toen de stand nog 1-0 was, en vlak voor tijd eindigde een verwoestend schot van Phillipe Rommens eveneens op het aluminium. Het team van Klaas Wels staat op een zeventiende plaats.

