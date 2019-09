Slutsky gaat het internet over: ‘Daar probeer ik grappen over te maken’

Leonid Slutsky is sinds kort enorm populair op Instagram. Het account van de Russische trainer van Vitesse op dat medium wordt inmiddels gevolgd door 155.000 mensen, wat vooral te maken heeft met de opvallende posts. “Ik denk er niet over na, dit is hoe ik me gedraag. Zo ben ik”, zegt Slutsky in gesprek met de NOS.

“Dit is voor de lol. Als iemand mij volgt, vinden ze mij blijkbaar interessant. Ik probeer dan iets positiefs te laten zien”, vertelt de oefenmeester. Op zijn Instagram-account postte hij onder meer een filmpje van hoe hij langs de zijlijn heen en weer loopt. “Veel mensen maken grappen over dat ik loop te ijsberen. Dat doe ik tijdens de wedstrijden. Daar probeer ik natuurlijk grappen over te maken.”

“Deze foto was heel populair in de Russische media. Iemand had een foto van me genomen in de McDonald’s. Nu heb ik er weer een gemaakt, tien jaar later. Veel beter”, wijst Slutsky op een foto waarop te zien is hoe hij een hamburger eet. Een filmpje waarin zijn tirade jegens scheidsrechter Serdar Gözübüyük van vorig seizoen begeleid wordt met rapmuziek, ging onlangs het internet over. “Het enige verband is dat mijn zoon rapper probeert te worden.”

“Hij is nu veertien en hij zegt dat hij op zijn twintigste miljonair is. Dus ik moet nog zes jaar werken en dan kan ik met pensioen. Ik zei tegen mijn zoon: mijn raps hebben al miljoenen views en jij hebt nog maar een paar duizend volgers”, zo gaat de oefenmeester lachend verder. “Dit stelt verder niks voor. Ik blijf voetbaltrainer en als voetbaltrainer, ben je met voetbal bezig. Niet 24 uur, oké, maar 23 uur en 55 minuten. Instagram krijgt vijf minuten per dag.”