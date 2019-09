Jong Ajax geeft 0-2 voorsprong weg; Jong PSV wint spektakelstuk

De Graafschap heeft in de titelrace van de Keuken Kampioen Divisie toch geen puntverlies geleden tegen Jong Ajax. De ploeg van trainer Mike Snoei keek al snel tegen een 0-2 achterstand aan, maar mede door een rode kaart bij de Amsterdammers pakte de thuisploeg alsnog de overwinning: 3-2. Tegelijkertijd wonnen sc Cambuur en Excelsior hun duels, terwijl FC Eindhoven genoegen moest nemen met een 1-1 remise tegen Roda JC Kerkrade. Richard Ledezma was bij Jong PSV de grote man tegen Jong AZ: 3-2.

De Graafschap - Jong Ajax 3-2

Jong Ajax, met aanwinst Juan Castillo in de basis, liep in de eerste helft uit naar een comfortabele voorsprong. De Amsterdammers kregen na bijna tien minuten door een overtreding op Jurgen Ekkelenkamp een penalty mee en deze werd benut door Lassina Traoré. Even later verdubbelde Ryan Gravenberch de voorsprong door na enkele mooie acties binnen te schieten: 0-2. Snel in de tweede helft moest Jong Ajax verder met tien man na een rode kaart van Quinten Timber, waarna De Graafschap via Jasper van Heertum en Branco van den Boomen hun ploeg langszij schoten: 2-2. Ralf Seuntjens completeerde uiteindelijk de comeback: 3-2.

Jong PSV - Jong AZ 3-2

Jong PSV wist na een spektakelstuk uiteindelijk de zege te pakken. Richard Ledezma en Lars Unnerstal groeiden uit tot de belangrijkste spelers aan de kant van de Eindhovenaren. Eerstgenoemde speler nam twee goals voor zijn rekening, terwijl de doelman van PSV vlak voor tijd, bij een 3-2 stand, een penalty stopte. Tijani Reijnders en Des Kunst hadden Jong AZ nog op een comfortabele 0-2 voorsprong gezet, maar mede door Ledezma wist Jong PSV het tij te keren. Amar Catic was namens Jong PSV eveneens trefzeker.

FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 1-1

FC Eindhoven was voorafgaand aan de zesde speelronde de koploper van de Keuken Kampioen Divisie en leek vroeg in de wedstrijd naar een ruime overwinning af te stevenen. Samy Bourard zorgde voor een bliksemstart door rap de openingstreffer voor zijn rekening te nemen: 1-0. Daarna creeerde Roda aardig wat kansen, maar de thuisploeg hield de nul. Na de onderbreking kwam de Limburgers langszij via Ike Ugbo, die zijn ploeg met een kopbal een punt bezorgde: 1-1.

Excelsior - Almere City FC 4-2

In het Van Donge & De Roo Stadion viel er in de eerste helft weinig spektakel te noteren. Meteen na de thee kwam Excelsior op 1-0 dankzij Rai Vloet, die met een heerlijke knal het net vond. Almere City was nog niet bijgekomen van de treffer of het stond al 2-0 door een treffer van Joel Zwarts. Shayon Harrison maakte daarna de aansluitingstreffer, waarna Vloet wederom tot scoren kwam: 3-1. Almere City kwam via Soufyan Ahannach nog dicht bij een punt, maar Stijn Meijer maakte aan alle twijfels een einde: 4-2.

FC Volendam - FC Dordrecht 1-1

Na een enerverend duel moesten beide ploegen zich tevredenstellen met een punt. FC Dordrecht kwam na bijna een kwartier spelen op voorsprong bij een klutssituatie, waarbij Fabian De Abreu uiteindleijk de trekker overhaalde: 0-1. De fans van de thuisploeg werden al snel in de eerste helft opgevrolijkt door Darius Johnson, die de gelijkmaker tegen de touwen kopte: 1-1. Na de onderbreking vielen er geen doelpunten meer te noteren, maar wel een rode kaart. Brandon Ormonde-Ottewill kreeg twee keer een gele kaart en werd van het veld gestuurd.

NAC Breda - Jong FC Utrecht 0-0

NAC was in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij in het Rat Verlegh Stadion, maar het lukte de Parel van het Zuiden uiteindelijk niet om afstand te nemen van de bezoekers uit Utrecht. Nacho Monsalve zag een kopbal vakkundig gekeerd worden door Fabian de Keijzer, terwijl Othman Boussaid en Luka Ilic ook werden gestuit door de jonge keeper in kansrijke positie. Jong FC Utrecht moest na een uur spelen met tien spelers verder omdat Odysseus Velanas een rode kaart kreeg voorgehouden na een opstootje met NAC'er Arno Verschueren. NAC wist de overtalsituatie echter niet uit te buiten, waardoor het elftal van trainer Ruud Brood genoegen moest nemen met een punt.

SC Cambuur - Helmond Sport 5-1

Cambuur kende een makkelijke avond tegen Helmond, dat halverwege al tegen een 3-0 achterstand aankeek. Robert Mühren faalde niet alleen voor de doelman en bracht de Friezen al na twintig minuten aan de leiding, terwijl Jamie Jacobs de voorsprong tien minuten later verdubbelde met een intikker van dichtbij. Ragnar Oratmangoen tekende door middel van een geweldige stift voor de derde treffer van Cambuur. Robin Maulun gooide het duel drie minuten na rust definitief in het slot na goed voorbereidend werk van Jacobs. De tegentreffer van Orhan Džepar namens Helmond twintig minuten voor tijd was slechts voor de statistieken. Delano Ladan verzorgde in de laatste minuut het slotakkoord door vanaf elf meter de 5-1 aan te tekenen.

FC Den Bosch - NEC 2-2

FC Den Bosch hield een punt over aan de thuiswedstrijd door een enerverende slotfase. Mattijs Branderhorst hield NEC in de eerste helft een paar keer op de been, maar vijf minuten voor rust moest de doelman alsnog kapituleren toen verdediger Cas Odenthal in zijn eigen doel schoot. Den Bosch stond na zeventig minuten met tien spelers toen Leo Väisänen een rode kaart kreeg voor een lichte overtreding op Ole Romeny. Uitgerekend Romey tekende even later voor de gelijkmaker. Ruben Rodrigues maakte tien minuten voor tijd uit een doelpunt, maar ook Etien Velikonja kwam tot scoren: 2-2.

MVV Maastricht - Telstar 1-2

MVV stond na negentig minuten spelen met lege handen, ondanks het feit dat de Limburgers kansen hadden op meer. In het eerste bedrijf wisten beide ploegen niet tot scoren te komen, maar na de pauze werd het publiek wel vermaakt met goals. Glynor Plet zette de bezoekers op een 0-1 voorsprong, waarna Reda Kharchouch de volgende treffer van Telstar voor zijn rekening nam: 0-2. MVV kwam nog dicht bij een resultaat dankzij een treffer van Joeri Schroijen, maar daar bleef het bij: 1-2.