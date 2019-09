Erik ten Hag ziet mooie transfer: ‘Dat perspectief is er voor hem hier nu niet’

Erik ten Hag ziet veel potentie in Noa Lang en Ryan Gravenberch. Het duo werd net als Jurgen Ekkelenkamp en Sergiño Dest deze week door de hoofdtrainer overgeheveld naar de A-selectie van Ajax. Ten Hag vindt dat Lang goede stappen maakt, maar ziet ook verbeterpunten. Zo zou de coach Lang bijvoorbeeld niet als controlerende middenvelder opstellen.

“Je zult op die positie moeten verdedigen en de omschakeling is nog wel eens een probleem bij hem. Er zit nog wel eens een 'moment van teleurstelling' in bij hem en dat moet hij verbeteren”, zei Ten Hag vrijdagmiddag op de persconferentie. De coach benadrukte dat Lang zich goed ontwikkelt en constateerde dat zijn pupil op verschillende posities inzetbaar is.

“Linkerspits, rechterspits, als tien, al heeft hij daar niet altijd het geduld voor. Dan gaat hij zwerven en dan vult hij niet altijd de tactische discipline in. En dan komt het veld bloot te staan. Hij kan wel als tien spelen, maar dan moeten we hem dat leren. Noa heeft aanvallend de potentie, maar de concurrentie is ook erg hoog”, aldus Ten Hag, die ook veel toekomst ziet in Gravenberch.

“Ik had en heb een plan met hem, maar het gaat ook om het proces. Voor Ryan is het belangrijk om zijn identiteit te vinden. Als hij dat gevonden heeft, heeft hij heel veel kwaliteiten. Ik heb hoge verwachtingen van hem”, aldus Ten Hag. De oefenmeester kan niet meer beschikken over Dani de Wit, die voor ongeveer twee miljoen euro naar AZ is verkast. “Ik ken zijn kwaliteiten. Het is goed voor de jeugdopleiding dat dat soort spelers voor heel veel geld verkocht wordt”, stelde Ten Hag.

Journalisten op het perspraatje concludeerden echter dat twee miljoen euro wel meevalt. “Is dat niet veel? Als jij het in je achterzak hebt zitten...”, reageerde Ten Hag. “Op een gegeven moment moeten spelers uitzicht hebben om basisspeler te worden. Dat perspectief is er voor hem hier nu niet. Dan kan hij beter een weg vervolgen waar hij dat perspectief wel heeft.”