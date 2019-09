Concurrent van Frenkie de Jong begrijpt niets van besluit Ernesto Valverde

Carles Aleñà had bij Barcelona een basisplaats in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Athletic Club. In de rust werd de 21-jarige middenvelder door trainer Ernesto Valverde naar de kant gehaald en sindsdien behoorde hij niet eens meer tot de wedstrijdselectie. Aleñà zegt in gesprek met RAC1 weinig te begrijpen van dat besluit.

“Er is mij geen uitleg gegeven waarom ik uit de selectie gelaten ben sinds die wedstrijd in Bilbao. Geen enkele speler vindt het leuk om niet tot de selectie te behoren. Het is een besluit dat genomen is door de trainer, natuurlijk heeft het invloed op mij”, laat Aleñà weten. In de wedstrijd tegen Athletic Club, die Barcelona uiteindelijk met 1-0 verloor, begon het jeugdproduct van de Catalanen op het middenvelder met Frenkie de Jong en Sergi Roberto. Tijdens de duels met Real Betis (5-2 zege) en Osasuna (2-2) zat hij niet bij de selectie.

Er werd de afgelopen periode veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Ivan Rakitic, maar de Kroatische middenvelder bleef Barcelona ‘gewoon’ trouw. Aleñà is blij dat Rakitic niet vertrokken is bij de Catalanen. “Ik denk dat ik moet vechten voor een kans in de basiself. Ieder lid van de selectie zal uiteindelijk gebruikt worden. Ik weet honderd procent zeker dat ik de situatie kan omdraaien. Ik ben vastberaden om te slagen bij Barcelona.”

Aleñà doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en maakte in 2016 zijn debuut in de hoofdmacht. De middenvelder speelde tot dusver 35 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Barcelona. Aleñà is tevens international voor Jong Spanje en speelde afgelopen week mee in de met 0-1 gewonnen interland tegen Kazachstan, maar bleef tegen Montenegro negentig minuten op de reservebank.