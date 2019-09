‘Ik kocht drie auto’s op één dag bij Spurs: Lamborghini, Hummer, Cadillac’

Kevin-Prince Boateng baalt van het gebrek aan professionaliteit dat hij gedurende zijn loopbaan aan de dag heeft gelegd. De 32-jarige aanvaller van Fiorentina is de laatste tijd serieus met zijn vak bezig, maar in het verleden gooide hij er dikwijls met de pet naar. “Ik heb voetbal toen niet als een baan beschouwd”, aldus de veteraan in gesprek met La Repubblica.

“Ik was een idioot", zegt de veteraan onomwonden. "Ik had talent, maar ik trainde minimaal, slechts een uur op het veld. Ik was de laatste die op de training arriveerde en de eerste die vertrok. Ik ging liever uit met vrienden”, zegt Boateng, die in het verleden moeizame periodes kende bij onder meer Portsmouth, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund.

“Ik had geld, leefde als een koning. Ik was ook nooit naar de gym geweest. Dat is wel anders gegaan later in mijn carrière. Ik kocht drie auto's op één dag toen ik bij Tottenham was: een Lamborghini, een Hummer en een Cadillac”, vertelt Boateng. De aanvaller hoopt dat jonge voetballers vandaag de dag verstandiger met hun geld en loopbaan omgaan.

“Tegen de jonge spelers willen ik zeggen: geluk kan je niet kopen. Ik speelde toen niet, had privéproblemen en zat vaak buiten de selectie. Ik zocht mijn geluk in materiële dingen. Een auto maakt je voor een week gelukkig. Ik kocht drie auto's om drie weken gelukkig te zijn”, lacht Boateng, die sinds afgelopen zomer actief is bij de club uit Florence.