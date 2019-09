Slecht nieuws voor Ajax: Dusan Tadic loopt blessure op

Dusan Tadic heeft een hamstringblessure opgelopen, zo melden diverse Servische media maandag. De aanvaller van Ajax deed afgelopen zaterdag nog wel mee met Servië tegen Portugal (2-4 nederlaag) in de EK-kwalificatiereeks, maar zal niet van de partij zijn als zijn land het dinsdag opneemt tegen Luxemburg. Het is niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur is.

Tadic deed negentig minuten mee in de thuiswedstrijd tegen de regerend Europees kampioen. Het is echter onbekend of de Servische aanvaller de hamstringblessure heeft overgehouden aan het duel met Portugal. De routinier baalde van de nederlaag, daar de kansen van Servië om zich rechtstreeks voor het EK te plaatsen er niet groter op zijn geworden. “Dit is een grote teleurstelling”, liet Tadic na afloop weten in de Servische media. “We wilden een positief resultaat en dat is niet gebeurd.” Servië bezet de vierde plaats in kwalificatiegroep B, met vier punten uit vier duels. Luxemburg heeft hetzelfde aantal punten verzameld.

“Als je er realistisch naar kijkt, wordt het moeilijk voor ons om plaatsing voor het EK via de kwalificatiereeks af te dwingen. Portugal en Oekraïne geven dit denk ik niet meer weg. Gelukkig is er ook nog de Nations League", voegde een hoopvolle Tadic daaraan toe. Oekraïne, onlangs met 5-0 te sterk voor Servië, gaat aan de leiding in kwalificatiegroep B met vijftien punten uit vijf wedstrijden, terwijl nummer twee Portugal vijf punten overhield aan de eerste drie kwalificatiewedstrijden.

De hamstringkwetsuur heeft wellicht ook gevolgen voor Tadic op clubniveau. Ajax hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Drie dagen later opent de regerend landskampioen uit Amsterdam het Champions League-seizoen met een thuisduel met Lille OSC. Het is nog niet duidelijk of Tadic op tijd fit is voor deze wedstrijden.