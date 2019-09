‘Deal met Real Madrid leverde vader Martin Ödegaard miljoenen op’

De overgang van Martin Ödegaard naar Real Madrid in 2015 blijkt ook erg lucratief voor zijn vader te zijn geweest, zo weet het Noorse VG maandag te melden op basis van documentatie van Football Leaks. Hans-Erik Ödegaard tekende volgens het Noorse medium een driejarig contract bij Real, met een bonus van drie miljoen euro, verspreid over de duur van de verbintenis. Daarnaast streek Ödegaard senior een jaarsalaris van 100.000 euro op in Madrid.

De vader van de Noorse middenvelder werd aangesteld als trainer van Real Onder-11, ondanks het feit dat hij de Spaanse taal niet machtig was. De royale vergoeding die hij als jeugdcoach opstreek riep binnen Real al snel vraagtekens op, zo meldt VG op basis van interne berichtgeving van de Koninklijke. Een jeugdtrainer van de Madrileense grootmacht verdient namelijk gemiddeld 12.000 euro per jaar. Ödegaard senior werd vervolgens al snel doorgeschoven naar Castilla, het beloftenelftal van Real. Hij vertrok in 2017 uit het Santiago Bernabéu, toen zijn zoon aan sc Heerenveen werd verhuurd.

In onder meer de Premier League is het voor clubs niet toegestaan om ouders van spelers die jonger zijn dan achttien jaar te betalen voor werkzaamheden. De Noorse voetbalbond deed volgens VG navraag bij de Spaanse voetbalbond over de vermeende betalingen van Real aan de familie Ödegaard, maar een pasklaar antwoord werd naar verluidt niet gegeven. De Deense krant Politiken onthulde vorig jaar dat de vader van Chelsea-verdediger Andreas Christensen ruim zeven ton opstreek voor scoutingswerkzaamheden bij de Londense club, al wist de Daily Mail later te melden dat Sten Christensen ‘gewoon’ als keeperstrainer fungeerde bij the Blues.

Ödegaard, met een contract tot medio 2023 bij Real, legde vier jaar geleden aanbiedingen van onder meer Ajax, Manchester United en Bayern München naast zich neer. De twintigjarige middenvelder uit Noorwegen, die naast Heerenveen op huurbasis uitkwam voor Vitesse, wacht nog immer op zijn doorbraak in de hoofdmacht van Real. Deze jaargang speelt Ödegaard op huurbasis voor Real Sociedad.