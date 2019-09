Roda JC Kerkrade verlaat laatste plaats mede dankzij blunder Koeman jr.

Roda JC Kerkrade heeft zondagmiddag de eerste overwinning van het seizoen bijgeschreven en de Koempels verlaten dankzij de thuiszege de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van trainer Jean-Paul de Jong won vrij eenvoudig met 2-1 van TOP Oss, dat een behoorlijk tegenvallende indruk maakte in het Parkstad Limburg Stadion. TOP-doelman Ronald Koeman jr., die midweeks nog een plaats in het Guiness Book of Records kreeg door binnen een minuut 29 ballen vanaf de middenlijn in het doel te schieten, ging opzichtig in de fout bij de tweede treffer van Roda JC.

De thuisspelende ploeg kende een droomstart, daar Richard Jensen al in de derde minuut trefzeker was middels een kopbal. Het goede voorbereidende werk was van Daryl Werker, die de bal uit een hoekschop verlengde richting Jensen, die vervolgens met het hoofd de openingstreffer aantekende. TOP Oss kwam de vroege tegenslag in het restant van de eerste helft niet meer te boven. Roda JC bleef dominant en het overwicht zorgde vijf minuten voor het rustsignaal voor het tweede doelpunt. Koeman jr. liet een afstandsschot los en Iké Ugbo was er als de kippen bij om de manschappen van De Jong van dichtbij op een 2-0 voorsprong te brengen.

TOP Oss-trainer Klaas Wels greep in de rust in en bracht Dylan Mertens en Lars Hutten voor Giovanni Büttner en Cihat Çelik. De wissels boden echter geen soelaas, want Roda JC kwam ook in de tweede helft nauwelijks in de problemen. Niels Verburgh was na een uur spelen in het matig gevulde stadion in Kerkrade dicht bij de derde treffer van de thuisclub, maar de Belgische verdediger wist een afgemeten voorzet van Jordy Croux niet tot doelpunt te verwerken. Luttele minuten later was TOP Oss zowaar dicht bij de aansluitingsstreffer, al werd Cas Peters gestuit door doelman Tom Muyters. Even later probeerde Philippe Rommens het van dichtbij, maar de middenvelder werd teruggefloten wegens buitenspel.

Koeman jr., die in de eerste helft nog in de fout ging bij de tweede treffer van Roda JC, redde twintig minuten voor tijd bekwaam op een uithaal van Croux in de linkerbenedenhoek. Even later probeerde Ugbo het met een schot van net buiten het strafschopgebied. De inzet van de van Chelsea gehuurde aanvaller werd echter geblokt. Aan de andere kant werd een kopbal van de ingevallen Hutten eenvoudig gepakt door Muyters. Croux hoopte nog een strafschop te krijgen na een duel met TOP Oss-verdediger Niels Fleuren, maar de bal werd niet op de stip gelegd door arbiter Stan Teuben. Philippe Rommens tekende ver in blessuretijd nog voor de aansluitingstreffer, maar de eerste zege van Roda JC in de jaargang 2019/20 kwam niet meer in gevaar.