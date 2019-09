Eredivisie kan met aanstaande deal flink profiteren met miljoenen nieuwe fans

Doan van Hau heeft zich deze zomer aangesloten bij sc Heerenveen en is zodoende de eerste Vietnamees die actief zal zijn in de Eredivisie. De ontwikkelingen van de twintigjarige verdediger bij de Friese club worden nauwlettend in de gaten gehouden in zijn thuisland. Naar verluidt gaat een tv-zender in Vietnam zelfs de rechten voor de Eredivisie kopen om Van Hau te kunnen volgen.

Voordat de transfer van Van Hau van Hanoi FC naar Friesland officieel werd beklonken, zouden verschillende tv-zenders de uitzendrechten van de Eredivisie aangeboden hebben gekregen. VTVcab zou interesse hebben in de rechten. Gesprekken om de Eredivisie uit te zenden in Vietnam zouden zich inmiddels in een vergevorderd stadium bevinden.

De aanstaande overeenkomst betekent goed nieuws voor de Eredivisie. Op deze wijze kunnen in potentie miljoenen mensen zich kunnen gaan wenden tot de Nederlandse competitie, aangezien Vietnam bijna honderd miljoen inwoners kent. Heerenveen merkte deze week al dat de komst van Van Hau veel losmaakt. De club heeft inmiddels via social media honderdduizenden extra fans gekregen.

Ruud van der Knaap, manager voetbal bij sportmarketingbedrijf Triple Double, liet aan het Algemeen Dagblad al weten dat Heerenveen met de transfer een goudmijn heeft aangeboord. “De eerste Vietnamees in de Eredivisie, het is groot nieuws, net als een Nederlander die naar Engeland, Duitsland of Italië verkast. Het is wel belangrijk dat hij speelt, als hij op de bank zit zal het enthousiasme snel wegvloeien."