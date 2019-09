‘Alfred Schreuder en ik sprongen elkaar toen in de armen, echt prachtig’

Dani de Wit speelde sinds 2006 voor Ajax, maar verliet de club na dertien jaar afgelopen zomer voor een dienstverband bij AZ. De middenvelder had onder Erik ten Hag niet voldoende perspectief op veel speelminuten en besloot te verkassen. In gesprek met Ajax Showtime blikt De Wit terug op enkele momenten in Amsterdam, zoals de Youth League-wedstrijd tegen Real Madrid in 2017.

Bij een gelijke stand in de kwartfinale kreeg Real in de slotfase een strafschop door een handsbal van De Wit. "Deze datum heeft in het begin behoorlijk veel pijn gedaan. Het was heel lullig, gewoon een reflex. Heel dom en heel raar. Het heeft pijn gedaan de eerste weken, maar niet super lang. Er kwamen dolletjes over natuurlijk. Ik hield namelijk wel van keepen", lacht De Wit.

De middenvelder heeft vooral veel hoogtepunten gekend bij Ajax, zoals zijn debuut voor de hoofdmacht en het kampioenschap met Jong Ajax. Ook zijn invalbeurt tijdens de memorabele 1-4 overwinning tegen Real in de Champions League afgelopen seizoen blijft De Wit bij. "Deze wedstrijd was misschien wel de allermooiste. Dat je in zo'n belangrijke wedstrijd, waar de druk zo ontzettend hoog is en de belangen zo groot zijn, als jonge jongen mag invallen..."

"Na afloop kreeg ik toen veel berichtjes: een mooie revanche voor een paar jaar geleden. Maar voor mij voelde dat niet zo", aldus De Wit, die bij een 1-3 stand aan het warmlopen was en vervolgens mocht invallen. "Ik stond klaar met Alfred Schreuder langs de zijlijn toen de vrije trap van Lasse (Schöne, red.) kwam. Iedereen weet hoe dat afliep. Alfred en ik sprongen elkaar in de armen. Vervolgens mocht ik voor Lasse invallen. Echt prachtig."