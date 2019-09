Van de Looi ziet tweetal afhaken en haalt debutant bij Jong Oranje

Jong Oranje moet het tegen Jong Cyprus doen zonder Myron Boadu en Tyrell Malacia. Boadu heeft zich afgemeld met een blessure aan zijn bovenbeen, terwijl Feyenoord-verdediger Malacia ziek is. Bondscoach Erwin van de Looi heeft Daishawn Redan opgeroepen als vervanger van Boadu. Het is de eerste keer dat de spits van Hertha BSC geselecteerd is voor Jong Oranje.

De KNVB laat via de officiële kanalen weten dat er geen vervanger wordt opgeroepen voor Malacia. De blessure van Boadu komt op een ongelukkig moment, daar het de eerste keer was dat de aanvaller van AZ was geselecteerd voor Jong Oranje. Redan maakte deze zomer de overstap van Chelsea naar Hertha BSC en heeft in zijn eerste weken een uitstekende indruk gemaakt. De achttienjarige spits maakte reeds zijn officiële debuut voor zijn nieuwe werkgever in de Bundesliga. Tegen VfL Wolfsburg (0-3 nederlaag) speelde hij twintig minuten mee.

De ontmoeting met Jong Cyprus wordt het eerste duel in de kwalificatie voor de ploeg van Van de Looi. De wedstrijd vindt plaats op dinsdag 10 september om 19.00 uur op De Vijverberg in Doetinchem.

Selectie Jong Oranje:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Jan Hoekstra (FC Groningen), Maarten Paes (FC Utrecht)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Danilho Doekhi (Vitesse).

Middenveld: Dani de Wit (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (Barcelona), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe)

Aanval: Noa Lang (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Jay-Roy Grot (Vitesse), Daishawn Redan (Hertha BSC), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Tahith Chong (Manchester United), Cody Gakpo (PSV).