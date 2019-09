‘Ik heb met Kluivert gesproken en ook hij is dermate onder de indruk’

Telstar verraste menig voetbalfan door Marcus McGuane aan te kondigen als nieuwe aanwinst. De twintigjarige middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Barcelona. Andries Jonker, trainer van Telstar, kende de jonge Engelsman nog van hun gezamenlijke tijd bij Arsenal, waar de Nederlandse coach hoofd jeugdopleiding was.

"Voordat ik bij Telstar tekende, nam de familie al contact met me op omdat Marcus ergens anders wilde spelen. Later vertelde ik dat ik inmiddels begonnen was bij Telstar, maar dat vonden ze niet het niveau van Marcus. Ze vroegen wel of hij, als er geen andere oplossing kwam, dan wel bij mij mocht voetballen", laat Jonker weten in gesprek met NH.

De oefenmeester vertelt dat het talent een aanbieding kreeg van Hajduk Split, maar dat de speler toch de voorkeur gaf aan Telstar. "Hij wil per se bij Telstar voetballen en hij is er heilig van overtuigd dat hij daarmee een goede stap zet in zijn carrière. Ik heb ook Patrick Kluivert (hoofd opleiding Barcelona red.) gesproken en ook hij is dermate onder de indruk dat de club hem ook niet kwijt wil."

Jonker geeft aan dat McGuane in de ogen van de coach veel kwaliteiten in huis heeft. “Bij Arsenal heb je ruim tweehonderd jongens onder je hoede, en ik zag daar drie jongens waarvan ik dacht: die halen het Emirates Stadium en gaan voor het het Engels nationale elftal spelen. Marcus was één van die drie. Hij was echt absoluut een toptalent in de jeugdopleiding."

