Chelsea weet miskoop van negen miljoen euro op slotdag te slijten in Spanje

Chelsea neemt opnieuw op huurbasis afscheid van Kenedy, zo maken de Londenaren bekend via de officiële kanalen. De Braziliaanse vleugelspits, die de afgelopen anderhalf jaar al uitgeleend werd aan Newcastle United, gaat aan de slag bij Getafe.

Het is onduidelijk of de LaLiga-club een optie tot koop heeft bedongen voor Kenedy. Getafe is met twee punten uit drie wedstrijden teleurstellend begonnen aan de Spaanse competitie en zocht daarom op het laatste moment nog versterkingen. Kenedy is de elfde zomeraanwinst van les Azulones, die voornamelijk transfervrije en gehuurde spelers aantrokken.

Chelsea pikte Kenedy in 2015 voor negen miljoen euro op bij Fluminense, maar na een hoopvol begin raakte de 23-jarige buitenspeler uit de gratie op Stamford Bridge. Een verhuurperiode naar Watford mislukte door een knieblessure en werd daarom afgebroken. De laatste anderhalf jaar speelde Kenedy bij Newcastle, waar hij in 38 Premier League-duels 3 doelpunten maakte.