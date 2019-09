Reza Ghoochannejhad keert definitief terug in de Eredivisie

Reza Ghoochannejhad keert definitief terug in de Eredivisie. PEC Zwolle laat maandagavond via de officiële kanalen namelijk weten dat de 31-jarige centrumspits zich transfervrij heeft aangesloten bij de ploeg van trainer John Stegeman. Ghoochannejhad is afkomstig van het Cypriotische APOEL Nicosia, waar hij zijn contract heeft laten ontbinden, en heeft zich tot memdio 2021 aan PEC verbonden.

Ghoochannejhad maakte in de zomer van vorig jaar transfervrij de overstap van sc Heerenveen naar APOEL Nicosia. Na tien competitiewedstrijden en twee doelpunten verliet hij de Cypriotische topclub al na een halfjaar. Het Australische Sydney FC haalde hem op huurbasis in huis. Zijn contract op Cyprus liep nog door tot medio 2020, maar is dus ontbonden.

"Ik ben heel blij dat ik terug ben in Nederland en in het bijzonder bij PEC Zwolle. De Nederlandse competitie ken ik door en door en spreekt mij bijzonder aan", reageert Ghoochannejhad op de clubsite van PEC. "In Zwolle ga ik mijn uiterste best doen om het team en mijzelf door te ontwikkelen. Ik kijk uit naar de eerste wedstrijd op 15 september, thuis tegen RKC Waalwijk."

Technisch manager Mike Willems stelt dat PEC met Ghoochannejhad 'de gewenste versterking voor de voorhoede' in huis heeft gehaald. "In Nederland, maar ook zeker daarbuiten heeft hij zijn sporen verdiend. Zo heeft hij twee WK's gespeeld met Iran en behoorde hij in 2015 tot een select gezelschap beste aanvallers van de Azië Cup. Met zijn 31 jaar is Reza dan ook een zeer ervaren speler. Dat kan onze relatief jonge selectie goed gebruiken en ik ben dan ook zeer tevreden dat het gelukt is hem voor de komende seizoenen aan ons te verbinden."