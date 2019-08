PSV vindt oplossing voor overbodige Derrick Luckassen

PSV lijkt Derrick Luckassen toch nog te kunnen slijten. Het Nieuwsblad meldt dat Anderlecht de 24-jarige centrumverdediger graag op huurbasis wil overnemen van de Eindhovenaren. Volgens het Eindhovens Dagblad hebben alle partijen zelfs al in grote lijnen een akkoord bereikt, waardoor de deal zaterdag nog moet rondkomen.

Frank Arnesen, technisch manager bij Anderlecht, bevestigt aan het Eindhovens Dagblad de vergevorderde onderhandelingen over Luckassen. Het is geen geheim dat PSV de centrumverdediger graag nog wilde slijten. Luckassen komt niet voor in de plannen van trainer Mark van Bommel, waardoor de afgelopen dagen door beide partijen naar een oplossing voor zijn betrekkelijk uitzichtloze situatie werd gezocht.

Luckassen kreeg in de eerste drie wedstrijden van het seizoen nog een basisplaats van Van Bommel, maar hij werd geslachtofferd na het verloren tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Met Timo Baumgartl arriveerde een nieuwe centrumverdediger, terwijl ook de in eerste instantie vertrokken Daniel Schwaab werd teruggehaald. Daarnaast kan de aangetrokken Olivier Boscagli tevens uit de voeten in het hart van de defensie, waardoor Luckassen verder wegzakte in de pikorde en de laatste tijd niet meer tot de wedstrijdselectie behoorde.

Bij het Anderlecht van speler/trainer Vincent Kompany treft Luckassen met Philippe Sandler en Michel Vlap twee landgenoten. Paars-Wit is met twee punten uit vijf wedstrijden uitermate teleurstellend aan de competitie begonnen en zag vorige week tot overmaat van ramp Kompany nog uitvallen met een blessure. Met het aantrekken van Luckassen, die na een huurperiode bij Hertha BSC voor de tweede keer tijdelijk mag vertrekken bij PSV, moeten de opties voor het centrum van de verdediging van Anderlecht uitgebreid worden.