Ajax ruilt met PSV van aanvangstijd in aanloop naar duel met Lille OSC

Wedstrijden van Ajax en PSV in speelronde zes van de Eredivisie krijgen een andere aanvangstijd, zo heeft de KNVB vrijdagmiddag bekendgemaakt. De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen op 14 september gaat van 20.45 uur naar 18.00 uur, terwijl PSV - Vitesse van 18.00 uur naar 20.45 uur gaat. Reden voor de nieuwe aanvangstijden zijn de wedstrijden van de twee Nederlandse topclubs in de Champions League en Europa League.

“Deze wedstrijdwijzigingen worden nu bekend gemaakt vanwege de korte tijdsduur tot speelronde zes. De overige wedstrijdwijzigingen in de Eredivisie die de Europese successen van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV met zich meebrengen, worden komende week doorgevoerd”, zo laat de KNVB in een reactie weten.

Ajax komt dit seizoen op dinsdag 17 september voor het eerst in actie in de groepsfase van de Champions League. Om 21.00 uur staat de thuiswedstrijd tegen Lille OSC op het programma. Twee dagen later, op donderdag 19 september, wacht voor PSV de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League.

“Deze wijzigingen komen voort uit de afspraken die alle Eredivisieclubs en de Eredivisie CV met elkaar onderling en in overleg met de KNVB hebben gemaakt in het kader van de veranderagenda. Eredivisiewedstrijden kunnen verplaatst worden als Nederlandse deelnemers aan de Champions League of Europa League aangeven zich hierdoor beter te kunnen voorbereiden. De KNVB helpt dit te bewerkstelligen”, aldus de voetbalbond.