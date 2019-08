‘Ik gun hem alle succes, zolang hij met PSV maar van ons verliest’

PSV treft in de groepsfase van de Europa League onder meer Sporting Portugal, zo heeft de loting van vrijdagmiddag uitgewezen. Een pikant duel voor Armindo Bruma, die bij Sporting zijn eerste stappen in het betaald voetbal zette. Voorzitter Frederico Varandas gunt Bruma het allerbeste, maar niet in de twee wedstrijden van PSV tegen zijn club.

“Het is een zeer competitieve groep, maar we willen natuurlijk graag de volgende ronde bereiken”, kijkt Varandas vrijdagmiddag met A Bola vooruit op de wedstrijden in de groepsfase tegen PSV, Rosenborg BK en LASK Linz. De preses van Sporting kijkt ook uit naar het weerzien met Bruma. “Ik wens hem alle succes van de wereld, zolang hij maar twee keer met PSV van ons verliest.”

Bruma werd deze zomer door PSV voor circa twaalf miljoen euro overgenomen van RB Leipzig, waarmee de vleugelaanvaller uitgroeide tot de op een na duurste aankoop van PSV ooit. Alleen voor oud-aanvaller Mateja Kezman, veertien miljoen euro, werd ooit meer neergelegd. Bruma speelde verder in zijn loopbaan ook voor Galatasaray, Gaziantepspor en Real Sociedad.

De miljoenenaankoop van PSV kampt momenteel met blessureleed, waardoor de buitenspeler onder meer de duels met Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League moest laten schieten. Zonder hem wonnen de Eindhovenaren met 3-0 en 0-4. De verwachting is dat Bruma niet op tijd fit is voor de uitwedstrijd van PSV tegen RKC Waalwijk van zondag.