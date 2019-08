Italiaanse media: Chris Smalling hard op weg naar de Serie A

Chris Smalling verkast naar AS Roma, zo melden diverse Italiaanse media en ook transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De verdediger van Manchester United wordt een seizoen gehuurd zonder optie tot koop, waarbij de Engelse grootmacht ongeveer drie miljoen euro zal toucheren. Smalling is zelf al akkoord gegaan met de tijdelijke overstap, zo klinkt het.

Roma werd de afgelopen weken met diverse centrale verdedigers in verband gebracht. Onder meer Daniele Rugani van Juventus en Dejan Lovren van Liverpool werden hevig gelinkt aan de club van aanvaller Justin Kluivert. Volgens Italiaanse media lijken Rugani en Lovren nu niet meer naar Rome te verkassen, daar de club een overeenstemming heeft bereikt met the Red Devils.

Smalling zou de tijdelijke overstap ook zien zitten, mede vanwege het feit dat hij door de komst van Harry Maguire in de pikorde van manager Ole Gunnar Solskjaer is gedaald. De 29-jarige Smalling speelt sinds medio 2010 voor United, nadat de club acht miljoen euro had overgemaakt aan Fulham. De 31-voudig Engels international ligt nog tot de zomer van 2022 vast op Old Trafford.