Liverpool kan zaterdagavond geschiedenis schrijven op Turf Moor

Burnley startte het nieuwe seizoen in de Premier League overtuigend met een 3-0 zege op Southampton. Daarna leed het team van Sean Dyche een 2-1 nederlaag bij Arsenal en gaf men in de extra tijd een zege op Wolverhampton Wanderers (1-1). Liverpool liet tegen Norwich City (4-1), Southampton (1-2) en Arsenal (3-1) geen punt liggen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Turf Moor, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O Burnley heeft acht van de tien Premier League-wedstrijden tegen Liverpool verloren: een zege, een remise. De enige overwinning vond in augustus 2016 plaats: een 2-0 zege op Turf Moor.

O Liverpool heeft in de Premier League vier van de vijf visites aan Turf Moor in winst omgezet: een nederlaag. Afgelopen seizoen eindigde het bezoek aan Burnley in een 1-3 overwinning.

O Sinds de reeks van drie opeenvolgende zeges in maart en april won Burnley slechts een van de laatste zeven Premier League-duels: twee remises, vier nederlagen. Dat was het openingsduel van dit seizoen: een 3-0 zege op Southampton.

O Liverpool heeft voor het eerst sinds oktober 1990 twaalf competitieduels op rij in winst omgezet. Nog nooit stapte de Merseyside-club in dertien opeenvolgende competitiewedstrijden als winnaar van het veld.

O Liverpool verloor niet één van de laatste twintig Premier League-duels: zestien zeges, vier remises. De ploeg van manager Jürgen Klopp leed slechts één nederlaag als we kijken naar de laatste 42 competitieduels: 34 zeges, 7 remises. Dat was in januari van dit jaar, een 1-2 nederlaag tegen Manchester City.

O Liverpool kan pas het zesde team op het allerhoogste niveau in Engeland worden dat de eerste vier competitieduels van opeenvolgende seizoenen wint, na Newcastle United (1994/95 en 1995/96), Arsenal (2003/04 en 2004/05), Chelsea (2004/05 en 2005/06), Chelsea (2009/10 en 2010/11) en Manchester City (2015/16 en 2016/17).

O Liverpool verloor niet één van de laatste tien Premier League-wedstrijden in augustus: twee remises en acht opeenvolgende overwinningen. De laatste nederlaag leden the Reds echter in 2016 tegen Burnley (2-0), ondanks tachtig procent aan balbezit.

O Alleen Sergio Agüero (zestien) en Sadio Mané (vijftien) maakten in 2019 meer Premier League-doelpunten dan Ashley Barnes (dertien) van Burnley. Barnes was in elk van zijn laatste vier Premier League-duels trefzeker (in totaal vijf treffers), terwijl geen enkele speler van the Clarets ooit vijf opeenvolgende duels in deze competitie scoorde.

O Een derde van de Premier League-goals van Ashley Barnes voor Burnley was tegen clubs uit de zogeheten big six: 12 van de 36. Sinds zijn debuut in augustus 2014 is hij een van de vijf spelers die in de Premier League tegen elk lid van ‘de grote zes’ hebben gescoord: Sadio Mané, Gylfi Sigurdsson, Jamie Vardy, Georginio Wijnaldum en Barnes.

O Roberto Firmino was afgelopen seizoen zowel in het thuisduel als het uitduel trefzeker tegen Burnley: in totaal drie doelpunten. De aanvaller van Liverpool staat met 49 treffers op het punt om tot de eerste Braziliaan met 50 Premier League-doelpunten uit te groeien.