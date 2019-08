Emmanuel Adebayor blijft in Turkije en plakt er nog een jaar aan vast

Emmanuel Adebayor heeft een eenjarig contract getekend bij Kayserispor, zo maakt de Turkse club bekend op zijn website. De 35-jarige aanvaller, die transfervrij overkomt van Medipol Basaksehir, wordt daarmee ploeggenoot van voormalig Eredivisie-spelers Bilal Basaçikoglu en Ben Rienstra.

'We hopen dat de samenwerking goed uitpakt voor zowel onze club als onze spelers', schrijft Kayserispor in een ultrakort statement. Bij de club uit de Süper Lig moet Adebayor de concurrentie aangaan met een andere veteraan: de 36-jarige Umut Bulut, die jarenlang de spits was van Galatasaray. Kayserispor eindigde het afgelopen seizoen op de tiende plek.

Adebayor doorliep de jeugdopleiding van FC Metz en verdiende daar een transfer naar AS Monaco. Op jonge leeftijd werd de Togolees ontdekt door Arsène Wenger, die de spits naar Arsenal haalde. Bij the Gunners was Adebayor met 62 doelpunten in 142 wedstrijden succesvol, hetgeen hem in 2009 een transfer naar Manchester City opleverde.

Na een redelijk eerste seizoen (zeven doelpunten in achttien competitiewedstrijden) raakte Adebayor in zijn tweede jaar bij City uit de gratie. Na een verhuurperiode aan Real Madrid en daarna Tottenham Hotspur nam die laatstgenoemde club de Afrikaan over. Na vier seizoenen met wisselend succes in Londen ging Adebayor via Crystal Palace naar Medipol Basaksehir. Bij de club van Eljero Elia kwam hij tot 24 doelpunten in 60 competitiewedstrijden.