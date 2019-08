Blessuregolf Real Madrid houdt aan met wekenlange absentie James

James Rodríguez heeft een spierblessure aan de onderkant van zijn rechtervoet opgelopen, zo meldt Real Madrid maandagmiddag na medische tests die op de middenvelder zijn uitgevoerd. De Koninklijke komt niet met een exacte herstelperiode naar buiten, maar volgens AS is James twee tot drie weken uit de roulatie.

De Colombiaanse middenvelder heeft de blessure waarschijnlijk opgelopen in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid (1-1) van afgelopen zaterdag. James werd door trainer Zinédine Zidane na een klein uur spelen uit voorzorg naar de kant gehaald, maar het lijk er nu op dat hij het duel met Villarreal op 1 september in ieder geval moet laten schieten. Ook de vriendschappelijke interlands van Colombia tegen Brazilië (7 september) en Venezuela (11 september) staan naar verluidt op de tocht.

James maakte zaterdag een geërgerde indruk na zijn wisselbeurt tegen Valladolid, maar volgens Zidane is er geen sprake van een verstoorde werkrelatie. “Hij speelde een goede wedstrijd, maar hij moest worden gewisseld omdat hij een tik had gekregen en we geen risico's wilden nemen. Hij was boos toen hij naar de kant werd gehaald, maar dat is begrijpelijk”, zo liet de trainer van Real na afloop weten in de Spaanse media.

De spierblessure van James is een nieuwe tegenvaller voor Zidane, die Eden Hazard, Rodrygo en Brahim Díaz door hamstringblessures ook enkele weken moet missen. Marco Asensio is vanwege een zware kruisbandblessure nog minstens een halfjaar uit de roulatie. In totaal hebben al negen spelers van Real zich in de ziekenboeg gemeld sinds de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.