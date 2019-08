TOTO’S Tips: dit moet je weten over Ajax - APOEL Nicosia

Het Champions League-sprookje van Ajax vorig seizoen zal door niemand snel worden vergeten. De Amsterdammers zouden dat kunststukje dit seizoen maar wat graag herhalen. APOEL Nicosia is de laatste te nemen horde voordat de club weer in de groepsfase van Erik ten Hag en zijn mannen simpel: niet struikelen over die horde en winnen. Samen met TOTO blikken wij vooruit op Ajax - APOEL Nicosia.

Ajax heeft een goede staat van dienst in de Champions League-kwalificatie. Zo goed zelfs, dat van de laatste elf kwalificatieduels om een Champions League-ticket er geen enkele verloren ging. Vijf keer werd er gewonnen, zes keer werd er gelijk gespeeld. In eigen huis wonnen de Amsterdammers zelfs de laatste vier Champions League-kwalificatiewedstrijden. Met het publiek erachter in de Johan Cruijff ArenA zal Ajax deze reeks maar wat graag met een overwinning verlengen..

APOEL Nicosia zal niet met zeer aanvallende intenties naar Amsterdam afreizen, maar zal bij een doelpunt van Ajax toch echt zelf moeten scoren. De samenstelling van de Amsterdamse defensie is dit seizoen nog allesbehalve klip en klaar voor Ten Hag en dat biedt kansen voor APOEL. Zeker gezien het feit dat Ajax elf doelpunten incasseerde in de laatste vijf thuiswedstrijden in Europees verband. Ajax hield zelfs in geen enkel duel in deze reeks de nul.

Ajax en APOEL ontmoetten elkaar één keer eerder in Amsterdam. Op 10 december 2014 waren de Amsterdammers met liefst 4-0 te sterk voor de Cyprioten; in de groepsfase van het hoofdtoernooi van de Champions League. Lasse Schöne (twee goals), Davy Klaassen (een) en Arek Milik (een) deden het publiek destijds vier keer opveren. Ajax won dat duel met grote overmacht: zelf kwam het tot liefst acht schoten op doel, terwijl APOEL geen enkele keer tussen de palen wist te mikken. Een goede voorbode voor een nieuwe, grote zege van Ajax op APOEL?

In de heenwedstrijd was hij er al zo dichtbij. In de 88e minuut liftte Klaas Jan Huntelaar de bal over de doelman van APOEL heen, maar een verdediger wist de bal voor hij de lijn passeerde te stoppen. Huntelaar krijgt in iedere wedstrijd wel een kans en dit seizoen laat Ajax’ nummer 9 zien dat hij messcherp is. In alle competities kreeg the Hunter dit seizoen 136 speelminuten, waarin hij vier keer wist te scoren. Een gemiddelde van één treffer per 34 minuten.

