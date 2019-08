FC Utrecht bevestigt terugkeer: ‘Bart Ramselaar komt weer thuis’

FC Utrecht heeft de terugkeer van Bart Ramselaar bevestigd. De 23-jarige middenvelder komt over van PSV en tekent een meerjarige verbintenis in de Domstad tot aan de zomer van 2022. In de overeenkomst is een optie voor nog een seizoen opgenomen, zo laat de club weten.

Ramselaar brak op jonge leeftijd door in de hoofdmacht van Utrecht en maakte grote indruk. PSV was overtuigd en betaalde vijf miljoen euro en zijn beginperiode in het Philips Stadion was veelbelovend. Na de komst van Mark van Bommel als trainer belandde Ramselaar op de bank. In januari mocht hij al uitzien naar een nieuwe werkgever, maar destijds kwam het niet tot een overstap.

“Bart Ramselaar komt weer thuis, en dat voelt voor beide partijen erg goed”, reageert directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. “Hij komt uit deze regio, doorliep onze jeugdopleiding en is vertrokken als een publiekslieveling. Natuurlijk zijn we hem geen moment uit het oog verloren. We kennen Bart’s voetballende kwaliteiten en zijn er trots op hem als aanwinst van FC Utrecht te mogen presenteren.”

Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom. Volgens De Telegraaf bedraagt de transfersom 'een fractie' van het bedrag dat PSV in 2016 betaalde om Ramselaar binnen te halen: een kleine vijf miljoen euro. Wel zouden de Eindhovenaren een 'flink doorverkooppercentage' hebben bedongen, waardoor het verlies in de toekomst nog ten dele kan worden gecompenseerd.