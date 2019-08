Transfer Dolberg nadert rap door deal van honderd miljoen euro

OGC Nice gaat in handen komen van de Engelse miljardair Sir Jim Ratcliffe, zo melden diverse Franse media woensdag. De overname hing al maanden in de lucht en nu heeft de Franse toezichthouder toestemming gegeven om de deal te beklinken. Naar verluidt is er ongeveer honderd miljoen euro gemoeid met de overname.

De autoriteiten hadden dinsdag gemeld dat een definitieve overname nog een paar dagen zou duren. Naar verwachting zal Ratcliffe komende vrijdag de Franse club in handen hebben. De Engelsman wil zo snel mogelijk handelen inzake deze investering, aangezien hij rap nieuwe spelers wil verwelkomen, zoals Kasper Dolberg van Ajax en Adam Ounas van Napoli.

"We hebben nog geen deals klaarliggen met spelers of zaakwaarnemers", zo stelde Ratcliffe eerder. "Het zou vreemd zijn als je eerst meubels koopt en daarna pas een huis. Eerst gaan we de club overnemen, dan komen de spelers wel.” Nice, dat oud-middenvelder Patrick Vieira als hoofdtrainer heeft, staat momenteel op de tweede plek in de Ligue 1.

Naast Nice heeft ook het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder interesse in Dolberg. De Bundesliga-club wil de Deense spits huren, terwijl Nice bereid is om circa twintig miljoen euro te betalen voor een definitieve overgang. Naar verluidt zou Dolberg zelf opteren voor een dienstverband bij de Ligue 1-club, mede omdat hij een gebrek aan vertrouwen voelt bij Ajax.