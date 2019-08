Frenkie de Jong is verliefd op Ibiza; Tom Beugelsdijk heeft bijzonder nieuws

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frenkie de Jong zag dinsdagavond dat hij node gemist wordt bij Ajax. De middenvelder van Barcelona genoot deze week met vriendin Mikky Kiemeney op Ibiza.







Tom Beugelsdijk heeft prachtig nieuws: zijn vriendin Melanie Wapenaar is in verwachting van ‘baby Beugie’, zo schrijft de verdediger.





Ook Toby Alderweireld heeft babynieuws. De verdediger van Tottenham Hotspur krijgt samen met Shani Van Mieghem een tweede kindje (swipe naar rechts!).





Kevin De Bruyne poseert met zijn zoontjes Mason Milan en Rome. Zondag speelt de Belg met Manchester City uit bij Bournemouth.







Georginio Wijnaldum was in Parijs. De middenvelder van Liverpool laat zich zien met een opvallende coupe.







Fran Sol vaart met zijn vriendin Aida De La Torre Jabega en kindje op de Dnjepr. De ex-Willem II’er heeft in Oekraïne, mede door blessureleed, nog niet kunnen imponeren bij Dinamo Kiev.







Guus Til kreeg deze zomer zijn gewilde transfer naar Spartak Moskou. De middenvelder heeft ook zijn vriendin meegenomen naar Rusland.







Anouk Hoogendijk krijgt binnenkort de sleutel van haar nieuwe huis. ”WoW!! Gefeliciteerd! Geweldig, geniet in jullie paleisje”, schrijft Quinty Trustfull in een reactie.