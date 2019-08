Bizarre slotfase bij Jong Ajax - NEC; Excelsior een van vier koplopers

Het duel tussen Jong Ajax en NEC in de Keuken Kampioen Divisie is maandag in een spectaculaire puntendeling geëindigd: 3-3. De thuisploeg miste vlak voor tijd een strafschop en kreeg in de extra tijd de gelijkmaker om de oren. Excelsior heeft ook de tweede competitiewedstrijd in winst omgezet. Het team van Ricardo Moniz won met minimaal verschil van Jong AZ en heeft net als NAC Breda, FC Eindhoven en De Graafschap zes punten. Jong FC Utrecht was in eigen huis een maatje te groot voor TOP Oss.

Jong Ajax - NEC 3-3

Na zes minuten nam de thuisploeg reeds de leiding. Een schot van afstand van Kenneth Taylor werd niet goed verwerkt door Mattijs Branderhorst en Lassina Traoré kon daarna simpel binnen leggen. NEC kwam na twintig minuten op 1-1: na een goede onderschepping van Randy Wolters tekende Sven Braken voor de 1-1. Het spel golfde op en neer en na 38 minuten viel de 1-2, na een goede combinatie met Anthony Musaba als eindstation. Jong Ajax zorgde na rust voor de ommekeer. Viktor Jensen dribbelde van rechts naar binnen en drukte af: 2-2. Na een corner was een afvallende bal voor Ryan Gravenberch, die de bal netjes met een volley in de goal werkte.

NEC zocht met man en macht naar een gelijkmaker en kreeg in de 89e minuut een penalty tegen, na een overtreding van Lartey Sanniez. Branderhorst keerde de strafschop van Jensen en dat was een cruciaal moment. In de extra tijd tekende Josef Kvida namelijk uit een klutssituatie na een hoekschop voor de 3-3.

Jong AZ - Excelsior 1-2

In het eerste half uur hielden de teams elkaar in evenwicht. Jong AZ kreeg een paar kansen en Jeffry Fortes had twee goede schoten. Een fraaie krul van Thomas Verhaar haalde het evenwicht uit de wedstrijd. De wedstrijd ging op en neer, met een regelmatig dreigend Jong AZ en gevaarlijke pogingen van Joël Zwarts en Luigi Bruins. Na ruim een uur spelen verdubbelden de bezoekers de voorsprong, door een rake kopbal van Fortes op aangeven van Zwarts. De thuisploeg kwam op 1-2 via een rake strafschop van Albert Gudmundsson, na een overtreding van Sander Fischer, maar tot meer waren de Alkmaarders niet in staat.

Jong FC Utrecht - TOP OSS 2-1

Het team van René Hake legde in de eerste helft de basis voor de overwinning. Na 25 minuten lag de bal achter Ronald Koeman. Na een scrimmage in het zestienmetergebied van de Ossenaren eindigde de bal bij Christopher Mamengi, die er wel raad mee wist: 1-0. Op slag van rust rondde Odysseus Velanas een goede actie van Jonas Arweiler af: 2-0. Jong FC Utrecht startte goed aan het tweede bedrijf, maar moest zich vervolgens vooral bezighouden met tegenhouden. Een kwartier voor tijd werd een mooie voorzet door Cas Peters in het doel gekopt. TOP kon de nederlaag echter niet voorkomen.