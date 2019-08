Fel FC Emmen maakt indruk en pakt eerste punten van seizoen

FC Emmen heeft de eerste punten in de Eredivisie binnen. Na de nederlagen tegen FC Groningen (0-1) en Ajax (5-0) was de ploeg van Dick Lukkien zaterdagavond voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor sc Heerenveen, dat juist vier punten had overgehouden aan de eerste twee speeldagen. Nikolai Laursen en Glenn Bijl bepaalden in de eerste helft reeds de eindstand.

Een fel Emmen creëerde in de eerste 45 minuten veel meer kansen dan het teleurstellende Heerenveen. Het team van Lukkien kwam voor rust tweemaal tot scoren en legde daarmee de basis voor de overwinning. De start van de Emmenaren mocht er absoluut zijn: Laursen schoot een vrije trap van grote afstand binnen achter Warner Hahn, die op het verkeerde been stond en de vroege voorsprong van de thuisploeg niet kon verhinderen.

Hahn hield het matige Heerenveen op de been bij een kopbal van Michael de Leeuw en een schot van Marko Kolar, al startte laatstgenoemde wel vanuit buitenspelpositie. Het goede spel van FC Emmen leek na een half uur beloond te worden met de 2-0, maar Hahn kon nog net een poging van Kolar keren. Vier minuten voor rust, vlak na een levensgevaarlijke vrije trap van Hicham Faik, werd het alsnog 2-0: Bijl kopte raak op aangeven van Lorenzo Burnet.

Heerenveen kwam sterker uit de kleedkamer. Zo kopte Sven Botman uit een corner van Faik in de handen van Dennis Telgenkamp en niet veel later was het Faik zelf die een vrije trap maar net over de kruising zag gaan. De 2-1 hing weliswaar in de lucht, maar het scorebord kwam niet meer in beweging. Na een overtreding van Hahn op Kolar leek Emmen nog een strafschop te krijgen, maar de aanvaller stond buitenspel.