‘De komst van Michel Vorm is ter sprake gekomen’

Liverpool werd afgelopen weekend al opgeschrikt door het uitvallen van eerste doelman Alisson en zijn vervanger Adrián zit na een merkwaardig voorval met een fan na afloop van de Europese Super Cup-finale ook in de lappenmand. Het is nog niet helemaal zeker dat de Spanjaard zaterdag niet kan spelen tegen Southampton, maar anders zal doelman Jürgen Klopp een beroep moeten doen op de 36-jarige derde keeper Andrew Lonergan of het 20-jarige talent Caoimhin Kelleher.

John Achterberg is de keeperstrainer van the Reds en hij zit dus dicht op het vuur: “Een goede derde keeper bij een topclub is geen overbodige luxe, heb ik altijd al gezegd”, vertelt hij in gesprek met de NOS. Doordat de transfermarkt in Engeland inmiddels gesloten is kan er geen nieuwe keeper meer van een andere club worden gehaald. Transfervrije doelmannen zijn echter nog wel een optie: “De komst van Michel Vorm is ter sprake gekomen”, vertelt Achterberg over zijn landgenoot, die sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur zonder club zit.

Liverpool legde onlangs Andrew Lonergan al vast.

Als Adrián inderdaad niet kan spelen tegen the Saints, heeft Achterberg er alle vertrouwen in dat Lonergan of Kelleher het goed zal doen: “Lonergan heeft meer dan 250 wedstrijden ervaring op Championship-niveau, niet te onderschatten. En Kelleher is niet voor niets jeugdinternational van Ierland.” De keeperstrainer geeft echter aan dat Adrián zo lang mogelijk de tijd krijgt: “Zijn enkel was vrijdag helemaal blauw en opgezwollen, maar wellicht lukt het de medische staf om hem op het laatste moment alsnog speelklaar te krijgen.”

Achterberg was getuige van het incident waarbij Adrián geblesseerd raakte. De doelman werd in de festiviteiten na de winst op Chelsea hard geraakt door fan die het veld op was gestormd: “Ik stond er niet ver vandaan, zag alleen dat Adrián hard getackeld werd door een supporter die het veld op kwam. Hij gleed er vol in. Wat de aanleiding daarvoor was, heb ik niet meegekregen. Hij kan vlak daarvoor bijvoorbeeld ten val zijn gebracht door een steward die hem wilde grijpen, maar dat kon ik niet zien.”