Ajacied verkent Antwerpen; Jackie Groenen laat zich van andere kant zien

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Quincy Promes was deze week met Ajax succesvol in de voorronde van de Champions League. De aanvaller trok daarna naar België, waar hij Antwerpen verkende.





Jackie Groenen is na het succesvolle WK van deze zomer neergestreken bij haar nieuwe club Manchester United. De middenvelder laat zien over meer dan alleen voetbaltalent te beschikken.





Matthijs de Ligt heeft zich in korte tijd populair gemaakt bij de fans van Juventus. De verdediger bleef woensdag op de bank bij de traditionele oefenwedstrijd van Juventus tegen Juventus Onder-19 in het Turijnse dorpje Villar Perosa.





Andrea Pirlo stopte in 2017 met voetbal, maar de Italiaan lijkt zich niet te vervelen. Pirlo genoot deze week met zijn zoontje van een heuse schuimparty.







Frank de Boer heeft zijn eerste prijs bij Atlanta United binnen. De ex-trainer van Ajax won met zijn ploeg de Campeones Cup, een wedstrijd tussen de regerend landskampioen van de Verenigde Staten en de algehele landskampioen van Mexico.





John Terry heeft moeite om in vorm te blijven, nu hij gestopt is met voetbal. De assistent-manager van Aston Villa trainde deze week met personal trainer Sarah Lindsay.







Gary Lineker werd deze week bezocht door de 104-jarige William Earl, die in de Tweede Wereldoorlog het Britse leger diende.





Evgeniy Levchenko ging op bezoek bij Vitesse. De oud-voetballer trof daar trainer Leonid Slutsky, met wie hij in het Russisch kon communiceren.





De Beckhams zijn op zomervakantie in Florence. David Beckham vermaakt zich met zijn zoontjes Romeo (16) en Cruz (14) (scroll naar rechts!).