‘Eerst dacht ik: wat gebeurt er? Ik zag mijn naam voorbij komen op het nieuws’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Dogucan Haspolat, de jongste debutant in de clubhistorie van Excelsior die dit seizoen definitief een basisplaats lijkt te gaan veroveren.

Door Chris Meijer

Tijdens het gesprek wijst Dogucan Haspolat naar buiten, waar een hoosbui het asfalt van de Honingerdijk dreigt te verdrinken. De dijk, gelegen boven het Van Donge & De Roo Stadion, was voor de geboren Rotterdammer zijn gehele voetballeven de vaste aanvliegroute richting Excelsior, waar hij al sinds zijn vijfde speelt. Drie jaar geleden kwam er echter verandering in zijn vaste route, toen toenmalig trainer Mitchell van der Gaag door een tekort aan spelers besloot om de toen pas zestienjarige Haspolat voor het eerst uit te nodigen voor een training met de hoofdmacht. “Normaal moest ik altijd naar het jeugdcomplex, maar nu moest ik ineens bij de deur van het stadion naar binnen. Ik dacht: waar moet ik heen? Hopelijk vergeet ik niks. Ik heb voor die training mijn tas wel vijf keer gecheckt. Het was heel raar om hier ineens in de kleedkamer bij jongens als Luigi Bruins en Ryan Koolwijk te zitten. Ik wist niet hoe het er bij het eerste toeging, in de jeugd is het nog een tandje minder serieus. Nu was het direct bikkelen, het ging er hard aan toe. Als je iets niet goed doet, krijg je het ook wel te horen”, glimlacht Haspolat. Het duurde niet lang voordat zijn leven definitief op zijn kop kwam te staan.

Van der Gaag liet Haspolat in de zomer van 2016 al meetrainen met de hoofdmacht van Excelsior.

Op 27 augustus 2016 bracht Van der Gaag Haspolat in de uitwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip zes minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen. Met zestien jaar, zes maanden en zestien dagen werd de middenvelder de eerste speler in de Eredivisie geboren na 2000, de jongste debutant in de clubhistorie van Excelsior én een van de jongste spelers in het betaald voetbal. “Het was mooi, in het begin dacht ik: wat gebeurt er? Ik zag mijn naam voorbij komen op het nieuws, je naam komt in de geschiedenisboeken en er kwamen allerlei berichten binnen. Dat was wel eventjes raar. Ik besefte het eerst niet, dat kwam later pas. Hoe eerder je dat meemaakt, hoe beter. Misschien dat het ongemerkt druk met zich meegebracht heeft, nu ervaar ik dat in ieder geval niet meer zo”, vertelt de nu negentienjarige middenvelder. Hij merkte vrijwel direct na zijn debuut in het betaald voetbal dat zijn status definitief veranderd was.

“Toen ik in het eerste debuteerde, had ik nog geen zaakwaarnemer. Daarna hebben heel veel zaakwaarnemers contact opgenomen. Ik moest het met mijn moeder en broer beslissen, zij hadden daar ook niet echt verstand van. We hebben met een aantal zaakwaarnemers gesproken en op basis daarvan iemand gekozen. Daarna is het weer wat rustiger geworden. Soms krijg ik nog wel berichtjes met: Heb je een zaakwaarnemer?, of dat soort dingen”, zo legt hij uit. Het duel in De Kuip bleef in het seizoen 2016/17 zijn enige duel in de hoofdmacht. In de twee jaargangen erna kwam Haspolat onder Van der Gaag en diens opvolger Adrie Poldervaart wel steeds meer aan spelen toe, maar tot dusver was hij geen vaste basisspeler bij Excelsior. In totaal heeft de middenvelder namens de Kralingers 22 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. “Leeftijd maakt niet uit. Als je achttien bent, goed kan voetballen en beter bent dan je concurrenten, dan speel je. In de vorige seizoenen was dat nog niet het geval, maar ik ben niet ongeduldig geworden. Ze hebben hier altijd in mij geloofd.”

De cijfers van Haspolat in het eerste elftal van Excelsior.

“Natuurlijk had ik in mijn hoofd dat ik al eerder wilde spelen. Je bent het op gegeven moment ook wel zat om op de bank te zitten. Dan kan je wel met de trainer erover gaan praten, maar als hij voor iemand ander kiest, is het nu eenmaal zo. Je moet het gewoon laten zien op de training of in de minuten die je krijgt. Mentaal ben ik sterker geworden, ik ben iemand die altijd honderd procent blijft geven. Ook al speel ik niet, ik blijf plezier maken”, gaat Haspolat verder. De komst van de nieuwe trainer Ricardo Moniz, al dan niet in combinatie met de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, heeft gunstige gevolgen gehad voor de middenvelder. Moniz, die in april arriveerde als de opvolger van Poldervaart en aanbleef na de degradatie, ruimde vorig seizoen al tweemaal een basisplaats in voor Haspolat en liet hem ook in de eerste competitiewedstrijd van deze jaargang tegen Jong FC Utrecht (2-0 zege) vanaf de aftrap beginnen.

“Het is wel duidelijk dat de trainer iets in mij ziet, hij gebruikte me vorig seizoen ook direct. Wat dat betreft voel ik wel vertrouwen, dat is zeker belangrijk. Hij is een trainer die met iedereen een praatje maakt, dat blijft ook zo als je op de bank zit. Ik heb tegen mezelf gezegd dat dit het seizoen moest worden waarin ik een basisplaats zou veroveren. Na drie jaar bij het eerste mag dat ook, vind ik. Ik had al langer het gevoel dat ik er klaar voor ben. Het was de eerste keer dat ik in een eerste competitiewedstrijd mocht starten en nu moet ik deze lijn doortrekken, mijn doel is om het gehele seizoen een basisplaats vast te houden. Het is jammer dat we gedegradeerd zijn, maar het biedt ook weer kansen. Ik krijg nu een kans om in de basis te spelen, dus ik moet het gewoon laten zien. Dat het in de Keuken Kampioen Divisie is, maakt niet uit. Vanaf hier kan je uiteindelijk ook een mooie stap maken.” Haspolat vormde tegen Jong Utrecht samen met Bruins en Jeffry Fortes het middenveld, waar hij als een zogenaamde acht speelde. “Ik ben nu meer een box-to-box-middenvelder, dat is niet per se anders dan in de jeugd. Het maakt me niet zoveel uit in welke rol ik op het middenveld speel, al heb ik het minst als tien gespeeld.”

Ondanks dat Haspolat nu pas voor zijn eerste seizoen als basisspeler staat, is zijn ster in Turkije al rijzende. Zijn naam kwam terug op lijstjes met grootste talenten met Turkse roots in het buitenland, terwijl de middenvelder ook al gelinkt werd aan Besiktas en Fenerbahçe. “Het is allemaal leuk op internet, maar ik heb zelf niks van die clubs gehoord. Ik vind het op zich niet vreemd dat mijn naam daar in verband wordt gebracht met dat soort clubs. Turken zijn trotse mensen, dus ze willen een Turkse speler in Nederland misschien graag linken aan topclubs. Ik ben trots dat mensen in Turkije mij kennen, dat is wel leuk. Zulke dingen lees ik niet zelf, ik krijg het bijvoorbeeld toegestuurd van mijn neven. Die zijn dan helemaal trots, dat is wel leuk. Het leidt me in ieder geval niet af, ik ben puur met voetbal bezig en de randzaken laat ik verder voor wat ze zijn”, zo klinkt het nuchter. Haspolat speelde in het verleden voor Oranje Onder-17 en Onder-18. Vanuit Turkije werd er voorlopig nog geen contact opgenomen. “Je moet ook spelen en vorig jaar speelde ik niet zoveel, dus het is ook wel logisch dat ik nu niet in beeld ben bij nationale jeugdteams.”

De eerste missie van Haspolat is voorlopig om met Excelsior direct terug te keren naar de Eredivisie. “Het zit er sowieso in, we hebben een aardig team met veel kwaliteiten. Het moet zeker kunnen lukken. We moeten alleen geen druk voelen, want dat heeft alleen maar invloed op je spel. Maar het mag duidelijk zijn dat we direct weer willen promoveren”, zegt Haspolat. Hij zette een jaar geleden zijn handtekening onder een nieuw contract bij Excelsior, waardoor hij nog tot medio 2021 aan de Rotterdammers verbonden is. “Ik heb altijd een goed gevoel bij Excelsior gehad en wilde eerst hier uitgroeien tot basisspeler. Daarna wil ik pas verder kijken. Het gebeurt vaker dat er jongens worden weggehaald bij Excelsior, maar ik heb nooit wat gehoord van andere clubs. Het is eigenlijk al bizar dat ik kan zeggen dat dit op mijn negentiende het vierde jaar bij het eerste wordt.”

Naam: Dogucan Haspolat

Geboortedatum: 11 februari 2000

Club: Excelsior

Positie: middenvelder

Sterke punten: inzicht, techniek, passing