Matthijs de Ligt viert verjaardag; Memphis Depay showt nieuw kapsel

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Matthijs de Ligt vierde maandag zijn twintigste verjaardag. Vriendin AnneKee Molenaar feliciteert de verdediger van Juventus.





Memphis Depay toont op Instagram zijn nieuwe look. De aanvaller van Olympique Lyon begon afgelopen weekend het seizoen goed met een 0-3 overwinning op AS Monaco.





Santiago Arias en Karin Jiménez zijn in blijde verwachting van een tweede kindje. In 2017 kregen de verdediger van Atlético Madrid en het model een zoontje, genaamd Thiago.





Robin van Persie heeft zich met volle overgave gestort op het analistenvak. Dit weekend was de oud-international te gast bij de Noorse zender TV 2 Sporten.





Hakim Ziyech was dinsdag met Ajax succesvol in de voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki (3-2 winst). Op Instagram poseert de hangende vleugelspits met zijn zus.





Shanice van de Sanden kwam in de Verenigde Staten een oude bekende tegen: keeper Sari van Veenendaal.





Karim Rekik begint dit weekend met Hertha BSC aan het Bundesliga-seizoen met een loodzware uitwedstrijd bij Bayern München.





Aaron Ramsey geniet met zijn zoontje in Turijn. De middenvelder van Juventus is herstellende van een zware dijbeenblessure en trainde deze week voor het eerst mee bij la Vecchia Signora.





Thomas Ouwejan is gelukkig in de liefde, zo laat de middenvelder van AZ zien op zijn Instagram-pagina.