Club Brugge mede dankzij scorende Vormer door in CL na spektakelstuk

Dinsdagavond vallen de beslissingen inzake welke ploegen zich mogen melden in de play-offs van de Champions League. Diverse Nederlanders in buitenlandse dienst proberen de derde voorronde van het miljardenbal te overleven. Club Brugge heeft de volgende ronde op het nippertje gehaald, aangezien Dinamo Kiev op 3-3 werd gehouden.

Dinamo Kiev – Club Brugge 3-3

Club Brugge verdedigde een 1-0 overwinning die vorige week in België werd behaald. De ploeg van Philippe Clement, met onder anderen Ruud Vormer en Simon Mignolet in de basis, kwam op achterstand door een treffer van Vitaliy Buyalskyy, maar Simon Deli maakte snel gelijk: 1-1. In de tweede helft wist Ruud Vormer een goal van Volodymyr Shepelev goed te maken en werd het dus 2-2. In extremis werd het nog 3-2 door een eigen doelpunt van Brandon Mechele, maar ook bij deze uitslag was Club Brugge door. Door een goal van Lois Openda werd het nog 3-3.