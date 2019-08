Erik ten Hag verdedigt gepasseerde pupil: ‘Hij is een fantastische speler’

Ajax neemt het dinsdagavond in het kader van de derde voorronde van de Champions League op tegen PAOK Saloniki. De Amsterdammers proberen kwalificatie voor de play-offs van het miljardenbal af te dwingen door een goed resultaat te halen na de 2-2 gelijkspel in Griekenland. Trainer Erik ten Hag legt voorafgaand aan de return in Amsterdam uit waarom hij bijvoorbeeld Daley Blind op het middenveld posteert.

"We moeten heel snel resultaat halen. Ik moet me repeteren: in de voorbereiding moeten we met resultaat komen. In dit systeem zitten de meeste automatismen. Hier hebben we het meeste kans mee op resultaat", aldus Ten Hag, die benadrukt dat hij niet aan Blind twijfelt als centrale verdediger. "We hebben hem nu op het middenveld nodig. Als sturing, een strateeg."

Ten Hag heeft besloten Kasper Dolberg niet eens op de bank te zetten. "We mogen maar achttien spelers op het formulier hebben", vervolgt Ten Hag bij Ziggo Sport. "Je probeert zoveel mogelijk verschillende types op de bank te hebben, zodat we alles kunnen afdekken. We beginnen met Dusan Tadic. Ik heb op de bank gekozen voor Klaas-Jan Huntelaar en Dani de Wit, die kan als tweede aanvaller, maar ook als tien fungeren."

Ten Hag beaamt zeker niet dat Dolberg is afgeschreven, hoewel presentator Jack van Gelder aangaf dat Ajax rekening houdt met een mogelijke transfer van de Deen de komende dagen. "We hebben een heel brede selectie. Kasper is gewoon een heel goede speler, een fantastische speler. Hij heeft een goede voorbereiding gehad, maar we moeten keuzes maken. Huntelaar en Tadic zijn ook fantastisch. We moeten dit duel winnen en hopen de Champions League in te gaan. Mét Dolberg."