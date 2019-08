L'Équipe verstoort droom van PSV: Ribéry voert vergevorderde gesprekken

De toekomst van Franck Ribéry ligt vermoedelijk in Rusland, zo meldt L'Équipe zaterdagmiddag. Het doorgaans goed ingevoerde sportblad maakt melding van 'concrete' en 'vergevorderde' gesprekken tussen Lokomotiv Moskou en de transfervrije routinier. Van een akkoord is echter nog geen sprake, benadrukt men.

Lokomotiv zou echter optimistisch zijn over een positieve afsluiting van de onderhandelingen. Beide partijen zouden al dagenlang met elkaar in gesprek zijn. Het betekent slecht nieuws voor PSV, dat volgens BILD droomt van de komst van Ribéry. De Duitse krant meldde vrijdagavond dat trainer Mark van Bommel inzet op een hereniging met zijn voormalig ploeggenoot van Bayern München. Ook L'Équipe maakt melding van de interesse uit Eindhoven.

De 36-jarige Ribéry is transfervrij sinds zijn dienstverband bij Bayern een paar weken geleden tot een einde kwam. Hij werd de afgelopen weken genoemd bij onder meer de Engelse promovendus Sheffield United, terwijl ook lucratieve avonturen in Saudi-Arabië en Qatar en zelfs een terugkeer in München als opties de revue passeerden. De Fransman heeft vooralsnog echter geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst.

Lokomotiv Moskou eindigde vorig seizoen als tweede in de Russische Premjer-Liga. De club veroverde daarmee een startbewijs voor de groepsfase van de Champions League. PSV werd uitgeschakeld in de tweede voorronde en kan hooguit nog de groepsfase van de Europa League bereiken.