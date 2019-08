Tottenham verblijdt de fans en breekt contract van Ajax-beul open

Lucas Moura heeft zijn contract verlengd bij Tottenham Hotspur. De club uit Londen meldt vrijdag via de officiële kanalen dat de aanvaller tot medio 2024 heeft getekend. Tottenham laat weten 'verheugd' te zijn met de contractverlenging en verwijst naar zijn 'legendarische' hattrick tegen Ajax in de Champions League.

Lucas Moura wist afgelopen seizoen in de tweede wedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Ajax drie doelpunten te produceren en knikkerde zodoende eigenhandig de ploeg van Erik ten Hag uit het miljardenbal. Het was zijn tweede hattrick voor de Braziliaan voor Tottenham, na zijn drie goals tegen Huddersfield Town een maand eerder.

De aanvaller kwam in januari 2018 voor 28 miljoen euro over van Paris Saint-Germain, waar hij overbodig was geworden. Lucas Moura was in zijn periode voor de Londenaren goed voor zestien doelpunten in zestig wedstrijden. De 35-voudig A-international van Brazilië begon zijn loopbaan bij Sao Paulo, dat veertig miljoen euro incasseerde met de verkoop aan PSG in januari 2013.