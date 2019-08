Erik ten Hag geniet van verdwijnen van hiaten bij Ajacied: ‘Hij wilde dat’

Perr Schuurs doet het volgens velen vooralsnog goed als opvolger van Matthijs de Ligt in het hart van de defensie van Ajax. De verdediger heeft vorig seizoen veel speelminuten gemaakt bij Jong Ajax en Erik ten Hag ziet dat dat Schuurs goed heeft gedaan. De hoofdtrainer van Ajax zag een jaar geleden namelijk nog veel verbeterpunten bij de ex-speler van Fortuna Sittard.

"Er waren nog heel veel hiaten in het spel van Perr en daarom hebben we een intensief plan voor hem opgesteld", vertelt Ten Hag in gesprek met Voetbal International. "Dat moet je willen, als jonge speler. Hij wilde dat. Wij bieden spelers de middelen om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. We geven sturing en proberen te inspireren."

Schuurs kon in januari verhuurd worden aan een andere club uit de Eredivisie, maar Ten Hag zegt dat Ajax bewust heeft gekozen voor een voltooiing van het traject van de stopper bij de Amsterdammers. "Omdat hij bij geen enkele andere club gaat leren wat wíj hem kunnen bijbrengen. Perr heeft op alle vlakken stappen gemaakt en vaak hangt het met elkaar samen."

Ten Hag wijst op het feit dat Schuurs vorig jaar 'vrij schuchter' zijn entree maakte bij Ajax. De coach vertelt dat je de karakters van mensen niet kunt veranderen, maar hun gedrag wel. "We zien nu een veel zelfbewustere Perr dan een jaar geleden. Dat gebeurt niet omdat iemand dat een keertje tegen hem zegt, dat is een proces van een jaar geweest."

De oefenmeester ziet nog wel verbeterpunten bij zijn negentienjarige pupil. Zo kan Schuurs meedogenlozer worden en moet zijn kopkracht beter worden. Ten Hag verwacht dat, als Schuurs de huidige lijn doortrekt en structureel speelt, het nog veel sneller kan gaan met zijn ontwikkeling. "Ik voel me mede-eigenaar van het hele proces. Niet alleen bij Perr, bij iedereen in de selectie. En dan is het geweldig om te zien hoe jonge jongens zichzelf ontwikkelen tot volwaardige Ajax-spelers."