De Jong baalt: ‘Dat ik ze niet heb bedankt, was totaal niet de bedoeling’

Henk de Jong maakte deze zomer de overstap van De Graafschap naar sc Cambuur. Zodoende wacht komende vrijdag een pikant duel voor de trainer, daar de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie elkaar dan treffen in de eerste speelronde. De Jong is niet bang dat hij vrijdag slecht wordt ontvangen op De Vijverberg.

De Jong nam afgelopen mei afscheid van De Graafschap met een pijnlijke 0-2 nederlaag tegen Sparta Rotterdam in de play-offs voor promotie/degradatie. De coach vergat na het duel de supporters te bedanken en dat viel niet goed bij een deel van de aanhang. "Dat ik die mensen niet heb bedankt, was totaal niet de bedoeling", reageert De Jong bij de Gelderlander.

"Ik had altijd een geweldige band met de supporters van De Graafschap. Het is één groot misverstand geweest. Ik ben direct na afloop naar binnen gegaan, heb mensen opgevangen en de pers te woord gestaan. Later heb ik ook de spelers toegesproken. Er had toen iemand bij de club tegen mij moeten zeggen dat ik even naar buiten moest gaan", aldus de oefenmeester.

De Jong is echter niet bang voor een slechte ontvangst vrijdag. De trainer heeft namelijk ook succes gekend bij de Superboeren en heeft jarenlang met veel plezier bij de club gewerkt. Hij had zijn dienstverband bij De Graafschap 'voor geen goud' willen missen. "De club en de mensen waren fantastisch, al was het een en al negativiteit toen ik er begon. Ik denk dat De Graafschap weer ontdooid is. Vertrekken met handhaving was helemaal mooi geweest, maar ik kan er door de voordeur naar binnen."