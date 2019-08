Roda JC Kerkrade pikt nieuwe nummer negen bij Chelsea op

Roda JC Kerkrade heeft met Chelsea overeenstemming bereikt over de verhuur van Iké Ugbo. De Engelse spits, twintig jaar, tekent in Kerkrade een contract voor één seizoen en is zaterdag tijdens de spelerspresentatie op de jaarlijkse fandag gepresenteerd aan de aanwezige supporters.

Ugbo doorliep de gehele jeugdopleiding van Chelsea. Hij werd reeds uitgeleend aan Barnsley, MK Dons en Scunthorpe United. “In Kerkrade hoopt de kersverse spits vooral op veel doelpunten en assists. Iké Ugbo zal zijn wedstrijden gaan afwerken met rugnummer negen”, zo laat de club uit Kerkrade weten.

Roda JC is deze zomer een van de meest actieve Keuken Kampioen Divisie-clubs op de zomerse transfermarkt. Ugbo is alweer het elfde nieuwe gezicht in de selectie van de Limburgers, die afgelopen seizoen op een teleurstellende dertiende plaats op het op een na hoogste niveau eindigden en deze voetbaljaargang onder leiding van Jean-Paul de Jong staan.

Jordy Croux, Robert Klaasen en Roland Alberg zijn de bekendste namen onder de nieuwkomers. Roda nam verder afscheid van onder meer Mitchel Paulissen, Mario Engels, Mohamed El Makrini, Henk Dijkhuizen en Gyliano van Velzen.



Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.