‘Vreemde regels’ en ‘bizarre bedragen’ hielden Jano Ananidze weg uit Eredivisie

Vitesse was in januari van dit jaar druk bezig met de komst van Jano Ananidze, maar een huurdeal met Spartak Moskou vond uiteindelijk geen doorgang. Regionale media als De Gelderlander meldden destijds dat de transfer mede door 'fiscale aspecten' afketste en dat wordt vrijdag bevestigd door zijn zaakwaarnemer Timur Lepsaya.

Ananidze, een 26-jarige aanvallende middenvelder en Georgisch international, kwam sinds 2009 tot 118 competitieduels namens Spartak. De trainer van Vitesse, Leonid Slutsky, kent Ananidze goed en had hem graag naar Nederland gehaald. Nadat Vitesse echter mistastte, koos de topclub ervoor om hem te stallen bij Krylya Sovetov Samara. Volgens Lepsaya zou zowel Ananidze als Spartak veel belasting moeten betalen aan de Nederlandse overheid en had de club daar geen oren naar.

"Toen duidelijk werd dat Jano overbodig was bij Spartak, heb ik hem aangeboden bij Slutsky", vertelt Lepsaya aan het Russische Match TV. "Die was natuurlijk geïnteresseerd. We hadden zelfs al vliegtickets naar Nederland geboekt, maar daar gelden vreemde regels. Een voetballer die in Nederland speelt moet al zijn belasting dáár betalen, ook al wordt hij verhuurd en wordt negentig procent van zijn salaris betaald door een club uit een ander land."

"Jano was bereid om een flinke salarisverlaging te accepteren, maar Spartak zou bizarre bedragen hebben moeten betalen aan belasting. Daardoor vond de transfer geen doorgang", aldus de zaakwaarnemer van Ananidze. Vitesse bleef afgelopen winter zoeken naar een aanvaller en had pas op de slotdag van de transfermarkt beet. Mohammed Dauda kwam op huurbasis over van Anderlecht. Hij wist geen basisplaats af te dwingen en Vitesse besloot geen gebruik te maken van de optie tot koop.